Türkiye'nin en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Coinzo'dan flaş bir hamle geldi. Binlerce kullancısı olan Coinzo yaptığı açıklamada 'Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık.' dedi. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi Coinzo kapandı mı? Coinzo sahibi kim? Coinzo kimin? gibi soruları sormaya başladı.

Türkiye'nin en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Coinzo'dan flaş bir hamle geldi. Binlerce kullancısı olan Coinzo yaptığı açıklamada "Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık." dedi. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi Coinzo kapandı mı? Coinzo sahibi kim? Coinzo kimin? gibi soruları sormaya başladı.

İzmir merkezli kripto para borsası Coinzo'dan flaş bir hamle geldi. Türkiye'ninn en çok terih edilen kripto para bprsalarından biri olan Coinzo faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Günlük 500 milyon lirayı aşan işlem hacmiyle, Türkiye'de en yoğun kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo, kararın gerekçesini ise açıklamadı. Yapılan açıklamada kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerinin güvende olduğu ve çekilebildiği belirtildi.

Coinzo kapandı mı?

Coinzo.com'a giren kullanıcılar şu duyuruyla karşılaştı:

"Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. www.coinzo.com'a erişim 6 ay süresince açık olacaktır.

Kapanma sürecinde kullanıcılarımız Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini güvenle transfer edebileceklerdir.

Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir.

Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09:00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiç bir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir.

Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak kullanıcılarımızın karşısına yine “kripto para ve blockchain” sektöründe yeni projelerle çıkmayı hedeflemekteyiz."

Coinzo kimin? Coinzo sahibi kim?

Coinzo CEO'su Volkan Sarp'tır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.