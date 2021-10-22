Çocuklarınıza tahin yedirin! Çünkü...

Mezelerde, tatlılarda, hamur işlerinde pekmezle karıştırarak kahvaltılarda tükettiğimiz tahin vücudumuza çok faydalıdır. Vücudun ihtiyacı olan birçok vitamin ve minerali içeriğinde bulunduran tahinin faydalarını ve nasıl üretildiğini sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde...



Susamın ezilerek ve çeşitli işlemlere tabi tutularak akıcı yağ gibi bir hale gelmiş şekline tahin diyoruz. Birçok insanın severek tükettiği, hamur işlerine, mezelere, tatlılara kattığı tahin, pekmezle birleştiğinde de gripten, nezleden ve soğuk algınlığından vücudu koruyor.

Tahin nasıl üretiliyor?

İyi kalitedeki susam tohumları önce eleniyor. Daha sonra kabuklarından soyulup ayrılıyor. Yıkandıktan sonra 150-200 °C'de 2 ila 3 saat boyunca güzelce kavruluyor. Kavrulma işleminden sonra susamlar oda ısısına getirilip ezilerek tahin elde ediliyor.

Tahinin besin değeri nedir?

100 gr tahin 583 kaloridir. Ayrıca 21 gr karbonhidrat, 17.5 gr protein, 48 gr yağ, 5gr lif, 0 kolesterol, 74 mg sodyum, 415 mg potasyum, 420 mg kalsiyum, 2.51 mg demir, 351 mg magnezyum içerir.

Tahinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Tahin antioksidan özelliği sayesinde kanımızı yabancı ve zararlı maddelerden temizler. Yüksek kan basıncından ve kolesterolden vücudumuzu korur. Kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki yüksek miktardaki kalsiyum sayesinde gelişim çağındaki çocukların kemiklerini ve kaslarını güçlendirir. Bu yüzden çocuklarınıza kahvaltıda mutlaka tahin yedirmenizi öneririz.

Tahin ayrıca C vitamini içeriği sayesinde bakterileri vücudumuzdan uzaklaştırır ve zehirlenmelerden bizi korur. Beyin sağlığına da olumlu etkileri olan tahin, hafızayı fa güçlendiriyor. Demir bakımından zengin olduğu için günde birkaç kaşık tahin yediğinizde kansızlığa (anemi) da şifa oluyor.

Tahin içerisindeki bakır, çinko, magnezyum ve potasyum mineralleri sayesinde kas ve kemik ağrılarını ivedi bir şekilde dindiriyor. Sinir hücrelerini koruyor ve vücuda ciddi bir miktarda enerji veriyor.

Tahin pekmezle karıştırılıp tüketildiğinde özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklardan vücudu koruyor. Tahin ayrıca besin içeriği sayesinde ciltteki lekelenmeleri azaltıyor, yaşlanmayı geciktiriyor, cildi temizliyor ve hücre yenilenmesine yardımcı oluyor. Daha gür ve daha parlak saçlar için de her gün düzenli olarak tahin tüketmek gerekiyor.

Tüm bu bahsettiğimiz faydalar için her sabah 3-4 çorba kaşığı tahin tüketmeniz gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.