Çocukların öfkeli olması normal mi?

Çocukların öfkeli halleri anne ve babaları oldukça zor bir duruma sokar. Çaresiz kalıp bir türlü çocuğu sakinleştirememek zaman zaman ebeveynlerin de öfkelenmesine sebep olur ve iş içinden çıkılamaz bir hal alır. Peki çocukların öfkelenmesi normal mi? Bebekler de öfkelenir mi? Çocuklar neden öfkeleniyor? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...

Öfkeli bir çocuk maalesef evde huzursuzluk yaşanmasına da sebep olur. Öfkeli çocuğu bir türlü sakinleştiremeyen anne ve baba bir süre sonra öfkelenmeye başlar ve aile içi huzursuzluklar yaşanabilir. Aslında öfke olumsuz bir duygu değildir. Sevinç, kıskançlık, üzüntü gibi doğal ve sağlıklı bir duygu olan öfke duygusu sadece doğru algılanmaya muhtaçtır. Öfkeyi her zaman bir işaret olarak algılamalıyız. Bizi öfkelendiren şeyleri tespit etmeli ve gerekli düzenlemeleri yapmalıyız. Mesela bizi öfkelendiren bir arkadaşa sahipsek, arkadaşımızla ilişkimizi gözden geçirmeliyiz.

Öfke çocuklarda hatta bebeklerde de görülebilir. Böyle bir durumda sakin olup çocuğumuza öfkeyle baş etmeyi öğretmemiz gerekir. Öfkeyle baş etmeyi öğrenmenin temelleri küçük yaşlarda atılır.

Çocuklar henüz gelişmiş bir beyne sahip olmadıkları ve kendilerini ifade etmede yetersiz kaldıkları için öfkelerini genelde kontrol altına almakta zorlanırlar. Bu da olumsuz davranışlar sergilemelerine neden olabilir.

Öfkeyi kontrol edememe ve yoğun öfke duygusunun altında yatan sebep genellikle küçük yaşlarda maruz kalınan ebeveyn tutumudur. Çocuğun merak duygusu ve bireyselleşmesi engelleniyorsa ve hatta bu yüzden çocuk cezalandırılıyorsa çocuk öfkelenir. Bu yüzden çocuklarımızı yetiştirirken çok dikkatli olmamız gereklidir.

Öfke küçük çocuklarda kendilerini sözel olarak tam olarak ifade edemedikleri için bağırma, vurma, tekmeleme, kendine zarar verme gibi davranışlarla dışa vurulur.

Bazen öfke pasif agresif denilen bir tutumda olabilir. Böyle bir durumda kişi karşısındakini görmezlikten gelir, küçümseyerek dikkate almaz. Ayrıca vücudun tamamında ya da bir bölgesinde kasılmalar, ağrılar, dişleri sıkma gibi bedensel yansımalar da görülür.

Öfke problemi çocuklarda ne gibi sorunlara neden oluyor?

Öfke problemi yaşayan çocuk sosyal hayatında da sorunlar yaşamaya başlıyor. Arkadaş ortamında da öfkesini kontrol etmeyen çocuk akranları tarafından dışlanmaya başlıyor. Öfkeleri yüzünden zorbalık yapıyorlar veya zorbalığa maruz kalıyorlar. Bu da çocukta zaman içerisinde özgüven problemlerine ve yalnızlaşmaya neden olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.