Çocukların ideal boy ve kilosu nasıl hesaplanır?

Anne ve babaların merak ettiği konular arasında ''Çocuklarda ideal boy ve kilo ne olmalıdır?'' sorusu yer almaktadır. Peki ideal boy ve kilo nasıl hesaplanır? Sizler için araştırdık...



Çocukların gelişim sürecinde boy ve kilo önemli bir değerdir. Bu değerler büyüme sürecinin ne derece sağlıklı ilerlediği konusunda fikir verir. İdeal kilo ve boy kızlara ve erkeklere göre farklılık gösterir. Kız çocuklarının ideal boyu ve kilosu erkek çocuklardan farklı hesaplanır. Uzmanlar çocukların yaşlarına bağlı olarak boy ve kilolarının belli bir aralıkta seyretmesi gerektiğini söylemektedir.

Çocuğunuzun gelişimini izlemek için çocuk sağlığı hastalıkları uzmanına danışmanız gerekir. Doktorun vereceği bilgiler ve öneriler doğrultusunda hareket etmeniz önemlidir. Düzenli bir şekilde yapılan boy ve kilo ölçümleriyle çocukların gelişiminin sağlıklı olduğu veya gelişimlerinde aksaklık olduğu kolay bir şekilde tespit edilebilir.

Kız çocuklarının ideal boy ve kilosu nedir?

Prof. Dr. Olcay Neyzi'nin hazırladığı kız çocuklarının ideal boy kilo gelişimi tablosuna göre yeni doğan bir kız çocuğunun 47-53 cm boyunda ve 2.6-4.3 kg aralığında dünyaya gelmiş olması gerekir.

Prof. Dr. Olcay Neyzi'ye göre üç aylık bir kız bebeğin ideal boyu 54-64 cm arasında olmalıdır. İdeal kilo değerinin ise 4-7 kg aralığında olması gerekir. Altı aylık bir bebeğin ise yaklaşık 58-70 cm arasında ve 5.4-9.2 kg ağırlığında olması gerekir.

Dokuz aylık bebeklerin boy ve kilosu 61-75 cm arasında seyreder, ağırlıkları 6.4-10.8 kg arasında olmalıdır.

Bir yaşını tamamlayan kız çocukları yaklaşık olarak 64- 84 cm arasında ve 7.1-12.1 kg ağırlığında olmalıdır.

İki yaşından on yaşına kadar olan çocukların boy ve kilosu hesaplanırken bazı formüller kullanılır. Uzman doktor Hayri Gözlükgiller çocuklarda ideal kilonun hesaplanması için yaşx2+8 formülünü vermiştir. Çocuğunuzun ideal kilosunu hesaplamak için bu formülden faydalanabilirsiniz. Bulacağınız sonuç ideal kilo oranını size verecektir. Bu değerden dört kilo fazla veya dört kilo az olması çocuğunuzun ideal kilo aralığında yer aldığının göstergesi olacaktır. İdeal boy hesaplanırken yaşx5+80 formülü kullanılabilir. Bulacağınız sonuç çocuğun ideal boy oranının göstergesidir. Çocuğunuzun değerleri bu değerden 10 cm aşağıda veya 10 cm yukarıda olabilir. Fakat daha fazla fark varsa çocukta gelişim sorunu olduğunun göstergesi olabilir.

Erkek çocuklarının ideal boy ve kilosu nedir?

Erkek çocuklarının ideal boy ve kilosu kız çocuklardan farklıdır. Yeni doğan bir erkek bebek 46-54 cm ve 2.6- 4.6 kg aralığında olmalıdır. 3 aylık erkek bir bebeğin boyu 66 cm.'i kilosu ise 7.5 kg.'ı geçmemesi gerekir.

Altıncı aynda 60-72 cm arasında olması gereken erkek bebekler kilo olarak 9.7 kg'yi geçmemelidir. Dokuzuncu ayda 64-77 cm arasında gelişim göstermesi gereken erkek bebeğin ideal kilo aralığı 6.5-11.3 kg'dir. Bir yaşını tamamlayan erkek çocukların 7.5-12.3 kg arasında bulunması gerekir,ideal boy oranı ise 68-82 cm arasında seyretmelidir.

3 yaşından itibaren erkek çocuklar için de kız çocuklarında kullanılan yaşx2+8 formülü kullanılabilir. Üç yaşına kadar olan süreçte uzmanlara danışmak ve düzenli takip çok gereklidir. Çocuğunuz ideal boy ve kilo aralığında değilse bir doktora danışmalı ve vereceği çözüm önerilerini uygulamalısınız.

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