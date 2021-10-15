Koronavirüs pandemiden dolayı geçen sene evlerimizdeydik. Bu sayede soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda büyük oranda azalma olmuştu. Fakat yasakların esnetilmesiyle artık tekrar topluma karışmaya, kalabalık ortamlarda bulunmaya başladık. Bu da tekrar soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları gündeme getirdi. Peki çocuklar gripten korunmak için grip aşısı olmalı mı? Sizler için araştırdık...



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene evlerimizde izole olmuş bir hayat sürdük. Bu da kış aylarında görülen soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların görülme sıklığını epey düşürdü. Fakat bu sene yasakların esnetilmesiyle birlikte okullar da açıldı. Artık çocuklarımız online eğitimi bırakıp okullarına geri döndü ve kapalı ortamlarda uzun vakitler geçirmeye başladı. Bu da grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış görülmesine neden oldu. Grip vakalarının artmasıyla tekrar grip aşısı da gündeme geldi.

Koronavirüs hastalığı belirtileriyle soğuk algınlığı ve grip belirtileri birbirine oldukça benziyor. Ateş, kusma, ishal, öksürük görülen grip ve soğuk algınlığı belirtileri koronavirüs belirtileriyle benzerlik gösteriyor.

Gripten korunmak için destek tedavisi almamız şarttır. Ayrıca vücudumuza yeterince sıvı almalı, hastalığın bulaşmasını engelleyecek tedbirlere dikkat etmeli, bağışıklığımızı güçlendirecek şekilde sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeli, hastalanınca ise mutlaka bir doktora görünmemiz gerekiyor.

Gribin aşısı da mevcut. Grip aşısı olunarak da gripten kolaylıkla korunulabilir. Herkesin grip aşısını yaptırması gerekiyor. Bu sayede grip yayılacak bir alan bulamıyor. Aşı olunmadığında grip hızlıca toplum arasında yayılıyor ve ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Aşı ise bunu önlüyor.

Çocukların grip aşısı olması doğru mu?

6 aydan büyük bütün çocukların grip aşısı olması öneriliyor. Çocuklar 1 sene içerisinde ortalama olarak 6 ila 10 defe hasta oluyorlar. Bu hastalıkların bir tanesi influenza adlı virüsün neden olduğu grip hastalığıdır. Diğer hastalıklar ise soğuk algınlığıdır. Grip virüsü ayrıca astıma, bronşialite, orta kulak iltihabına, ateşli hastalıklara da sebep olabilir.

Anne ve babalar doktorlarından çocukları için grip aşısını talep edip sorunsuz bir şekilde yaptırıp çocuğunu gripten ve grip virüsünün neden olduğu diğer hastalıklardan kolaylıkla koruyabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.