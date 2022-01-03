Çocuklarda ‘süper bağışıklık’ oluşturmak için...

Çocuklarda 1 yaşından sonra 13-14 yaşına kadar her gün gece yatmadan önce 1 bardak süt içmek, ‘süper bağışıklık’ oluşturuyor. Detaylar haberimizde...



Çocuklarımızın yeterli ve sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişimlerinin sağlanması, başarılı bir akademik hayat, sınıf ortamında bulunan enfeksiyonlardan korunmada güçlü bir bağışıklığın sağlanması için doğru, dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmek çok önemlidir.

Çocuklarda sağlıklı beslenme için dikkat edilmesi gerekenler

Çocuklarda öğün atlama yaygın görülen sağlıksız bir alışkanlıktır. Kahvaltı en çok atlanılan öğündür. Araştırmalar gösteriyor ki kahvaltı yapıp okula giden çocuklar kısa süreli belleklerinde, hafıza ve konsantrasyon düzeylerinde artış yaşıyor. Aynı zamanda uykudan sonraki uyku halinin ve halsizliğin ortadan kalkmasında da kahvaltı öğünü çok faydalıdır. Kahvaltı öğününde mutlaka protein kalitesi yüksek yumurta veya peynir yenmelidir. Mutlaka bir su bardağı süt veya bir su bardağı taze sıkılmış meyve suyu içilmelidir. Kahvaltıda glisemik indeksi düşük fakat lif içeriği yüksek olan sebzeler ve antioksidandan zengin meyveler tüketilmelidir. Reçel gibi rafine şeker içeren ürünler yerine besin içeriği yüksek tahin-pekmez, bal tüketilmelidir. Kahvaltıda avokado, zeytin gibi sağlıklı yağ kaynakları ve ceviz, badem, fındık gibi sert kabuklu yemişler yenilebilir. Ekmek tercihi prebiyotik içeriği zengin olan ekşi mayalı tam buğday unundan yapılmış ekmek veya lavaş olmalıdır.

Çocukların büyümesine hız kazandıran en önemli besin grubu süt ve süt ürünleridir. 1 yaşından sonra 13-14 yaşına kadar her gün 1 bardak sütü gece yatmadan önce içmek, süper bağışıklık ve mükemmel büyüme için çok gereklidir. Sütü oda sıcaklığında içmenin yararı daha fazladır. Süt içmeyen çocuklar mutlaka bir su bardağı sütün yerine bir su bardağı kefir veya 1 kase yoğurt yemelidir.

Et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta, süt ürünleri, soya ve kinoa gibi bitkisel protein içeren besinler, vücudumuzun ihtiyacı olan aminoasitlerin tamamını içerir. Kabuklu yemişler, yağlı tohumlar, kurubaklagiller ve çoğu tahıl ürünleri gibi, bitkisel protein kaynakları ihtiyaç duyduğumuz tüm aminoasitleri maalesef içeremezler.

Sebze ve meyveler, baklagiller ve tam tahıllar lif içeriği zengin kompleks karbonhidrat grubundandır. Bu yüzden çocukların beslenmelerinde karabuğday, bulgur, yulaf ezmesi gibi tam tahılların; bamya, karnabahar, brokoli, havuç, soğan gibi sebzelerin; muz, elma, yaban mersini gibi çeşitli meyvelerin; mercimek, nohut, börülce gibi kurubaklagillerin tüketilmesi tavsiye edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.