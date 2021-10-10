Çocuklarda ishali geçirmek için...

Ağız yoluyla alınan ishal mikropları özellikle okul dönemindeki çocuklara kolaylıkla bulaşabilir. Peki çocuklarda ishal nasıl geçer? Hangi durumlar çocuklar için tehlikeli? Çocuğun dışkısı nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



İshal özellikle okul çağındaki çocuklarda çok sık rastlanılan bir durumdur. Çünkü çocuklar el hijyenine gereken önemi okulda pek göstermezler. İshal mikrobu da bu sayede ağız yoluyla kolayca çocuğun vücuduna girebilir. İshal genelde önemsenmez fakat müdahale edilmesi gereken durumlar da vardır. İshal tedavi edilmediğinde vücutta sıvı kaybına neden olup, su ve tuz dengesini bozabilir.

Çocuğun normal dışkısı nasıl olmalı?

Dışkının sıklığı ve kıvamı çocuğun yaşına bağlıdır. Küçük bebeklerin günde 3-10 kez cıvık-yumuşak kıvamlı dışkılaması onlar için normaldir. Hatta anne sütü alan bebekler, mama ile beslenenlere göre çok daha sık dışkılayabilir.

Büyük çocuklarda da yaşa göre dışkının kıvamı ve rengi değişiklik gösterir. Her çocuğun bağırsak alışkanlığı farklıdır.

Çocuğun ishal olduğu nasıl anlaşılır?

İshal dışkının cıvık veya sulu olması ve çok sık dışkılanması durumudur. Büyük bir çocuk üç veya daha fazla sulu dışkılama yapıyorsa ishal olmuş demektir. Ayrıca sulu, sümüksü, kanlı veya siyah renkteki dışkılara dikkat etmek ve olması durumunda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.

Çocuklar neden ishal olur?

Çocuklarda ishalin en sık nedeni virüslerdir. Özellikle kış aylarında sulu ishal, kusma, hafif ateş ve baş ağrısı, karında kramp, kas ağrısı ve iştahsızlık görülür. Bakterilerin neden olduğu ateşin sorumlusu ise genellikle içme sularıdır.

Ayrıca antibiyotik kullanımına bağlı olarak da çocukta ishal görülebilir.

İshal olan çocukta nelere dikkat etmek gerekir?

İshal vücutta bol miktarda sıvı kaybına sebep olur. Az sıvı kaybı yaşandıysa çocukta susama, ağız kuruluğu olur. Orta derecede yaşanan sıvı kaydında idrar miktarı azalır, ağlandığında göz yaşı az veya hiç olmaz, ağız kuru olur, gözler çökük olur. Ağır derece sıvı kaybında ise uyku hali, nabızda hızlanma ve idrar yapmama görülür.

İshal olan çocuk nasıl beslenmeli?

İshal olan çocuk pirinç, buğday, patates, ekmek, yağsız et, sebze ve meyve tüketebilir. Bol sıvı alımına da dikkat edilmelidir.

Eğer yalnızca anne sütü alan bir bebek ishal olduysa sık sık emzirilmesi yeterli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.