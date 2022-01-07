Çocuklarda çölyak hastalığı nasıl tedavi edilir?

Çölyak hastalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülüyor. Bu konuda yaşanan bilgi eksikliği yüzünden hastalığın tanısı gecikiyor. Peki çölyak hastalığı nedir? Çocuklarda görülen çölyak hastalığı nasıl tedavi edilir? Sizler için araştırdık...



Çölyak hastalığı, ülkemizde de dünyada da sık görülüyor. Bu konuda toplumda bilgi eksikliği bulunuyor. Bu yüzden de hastalığın tanısı gecikiyor. Bazı temel belirtilerin bilinirse hastalığı tahmin etmek zor değildir. Çocuğunuzda herhangi bir neden yokken şişkinlik, karın ağrısı, döküntü, bulantı, kusma, ishal veya gelişme geriliği gibi belirtiler veya bulgular görülüyorsa çölyak hastalığından şüphelenebilirsiniz.

Çölyak hastalığı veya diğer adıyla gluten enteropatisi; buğday, çavdar, arpa ve yulaf gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteine, vücudun anormal bir bağışıklık tepkisi göstermesi sonucu görülen sindirim bozukluğudur. Çölyak hastalığıyla ilişkili belirti ve bulgular, 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin yenilmesiyle görülmeye başlanır. Çölyak genetik bir hastalıktır. Çocuğa ebeveynlerinden kalıtım yoluyla bu hastalık aktarılır. Normal ince bağırsak yüzeyinde besinlerin emiliminde vazifeli eldiven parmağı şeklinde çıkıntılar vardır. Çölyak hastalığı olan insanlarda, bu çıkıntılarda düzleşme meydana gelir ve besin maddelerinin emilimi bozulur.

Çocuklarda çölyak hastalığı ne gibi belirtiler verir?

Eğer çocuğunuz yaşıtlarına göre daha zayıf ve daha kısa boyluysa, gelişiminde yavaşlama varsa, birkaç haftadır süren ve geçmeyen ishali varsa, kronik kabızlık, bulantı ve kusması varsa, farklı diş problemlerine sahipse, ergenlikte gecikme varsa, tedaviye rağmen geçmeyen kansızlığı varsa çölyak hastalığı için test yaptırmanız gerekecektir.

Çocuklarda çölyak hastalığının tedavisi nedir?

Hastalık için tek tedavi seçeneği gluten içermeyen diyet yapmaktır. Buğday, arpa, çavdar gibi gluten içeren tahıllar ve bunları barındıran bütün gıda maddelerinden uzak durmak gerekir. Bu tahıllar yerine gluten içermeyen mısır ve pirinç tüketmek tavsiye edilir. Tahta ve teflon mutfak aletlerinde gözenekler vardır. Bu yüzden gluten kalıntısı kalabilir. Bu aletleri kullanmak doğru olmayacaktır. Çocukların sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendiren kefir gibi probiyotik özellik taşıyan gıda ve ilaçlar tedavide fayda gösterebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.