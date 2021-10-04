Çocuğunuzun şaşı olup olmadığını anlamak için...

Şaşılık erken dönemde fark edilmezse tedavisi zorlaşabiliyor. Daha çok okul çağında görülen şaşılık nasıl anlaşılır? Çocuğunuz şaşı olabilir mi? Yalancı şaşılık nedir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik, gelin birlikte bakalım...

Şaşılık genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar. Sağlıklı bir insanda iki göz de birbirine paraleldir. Şaşılık durumunda ise çocuğun gözü düz bakmaz. Gözün biri düz bakarken diğeri içe, dışa veya aşağıya kayar. Daha ağır şaşılıkta ise gözlerin ikisinde de kayma görülebilir. Bu kaymalar bazen geçici bazen ise süreklidir.

Şaşılığı bu şekilde anlayın

Genellikle çocukluk döneminde görülen şaşılıkta en fark edilir belirti düz bakmayan gözdür. Ayrıca çocuk şaşılık durumunda güneşte tek gözünü kapar, her iki gözünü kullanmak istediğinde başını öne eğer. Gözleri sulanır, baş ağrısı ve göz ağrısı yaşar. Çift görür, üç boyutlu görme yeteneğini kaybeder, bulanık görür. Aynı zamanda da başın ve gözün bir yana çevrilerek bakması çocukta fark edilir.

Şaşılık neden oluyor?

İki gözde de gözün dış kısmına yapışık bulunan ve gözün aşağı, yukarı, sağa ve sola hareket etmesini sağlayan altılı kas grupları vardır. Bu kas gruplarının kuvvetlerinde azalma olursa veya artma olursa kaslar arası uyumsuzluk olup şaşılık görülür. Ayrıca genetik yatkınlık, beyin felci hastalığı, down sendromu, kalıtsal kromozom bozuklukları, çocukluk zamanında travma, ateşli hastalık ve kaza geçirme, beyin tümörü, hidrosefali, hipertansiyon, şeker hastalığı da şaşılığa neden olabilir.

Şaşılık kaç çeşittir?

Şaşılık gözdeki kaymanın türüne göre içe kayma, uyumsal içe kayma ve dışa kayma şeklinde 3'e ayrılır. Oluşum nedenine göre ise doğumsal şaşılık, kas felçlerine bağlı şaşılık, kırma kusuruna bağlı şaşılık, yetişkinlik döneminde görülen şaşılık ve gizli şaşılık olarak gruplandırılır.

Şaşılık nasıl teşhis edilir?

Çocuklar 4 yaşından önce mutlaka en az bir kere göz taramasından geçmelidir. Bu tarama sonucu çocukta şaşılık tespit edilebilir.

Şaşılık tedavi edilebilir mi?

Tam göz muayenesi yapılan çocuğun şaşılık türü, oluşum sebebi, gözdeki kaymanın derecesi ve gözün sağlık durumu tespit edilir. Eğer çocuk cerrahi müdahaleye uygunsa operasyon yapılarak şaşılık düzeltilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.