Çocuğunuzun boynunda bir kitle varsa...

Çocukların boynunda görülen kitleler genellikle iyi huyludur. Fakat kötü huylu da olabilen bu kitleler tedavi gerektirir. Çocuklarda görülen kist çeşitlerini ve tedavi yöntemlerini sizler için araştırıp derledik...



Boyun bölgesinde yer alan kitleler iyi huylu (kanser olmayan) ve kötü huylu (kanser olan) olmak üzere ikiye ayrılır. Çocuklarda görülen boyun kitleleri genellikle iyi huyludur.

Çocukların boynunda neden kitle görülür?

Çocukların boynundaki kitleler genel olarak enfeksiyonlar yüzünden, doku şişeleri yüzünden, doğumsal doku kalıntıları veya kistler, lenf bezindeki büyümeler ve iyi huylu tümörler yüzünden görülebilir.

Tortikolis Kist

Çocuklarda baş ve boyun kitleleri olarak farklı lezyonlar çıkar. Tortikolis kisti yenidoğanlarda görülen ve boyun eğriliğine sebep olan kitledir. Tortikolis kisti boynun sağ veya sol tarafında uzanan kaslar üzerinde bir şişlik bulunması, boynun tutulan tarafa doğru eğriliği ve aynı tarafın yüzün diğer tarafına göre asimetrik olduğunun fark edilmesiyle belli olur.

Tortikolis kisti doğumdan 2-3 hafta sonra belirir. Nedeni belirsizdir, tam olarak bilinemez. Fakat doğum travmasından dolayı veya doğuştan olabileceği düşünülür. Hastaya öncelikle ameliyatsız bir tedavi uygulanır. 1 sene süren boyun egzersizleri yaptırılır. Bu egzersizler yüzün her iki omuz hizasına kadar döndürülmesi ile yapılır. Bu egzersiz çocuğa her gün yoğun olarak yaptırılır. Fizyoterapistle birlikte de yapılabilir. Hasta ilk olarak ayda 1 daha sonra ise 2 aylık aralıklarla kontrol edilir. Cerrahi tedaviye nadiren gerek duyulur.

Tiroglossal Kist

Tiroglossal kist baş ve boyun bölgesinin orta hattında görülür. Çoğunlukla küçük bir şişlikle belirti verir. İltihap kaparsa kitle üzerinde kızarıklık, ağı ve akıntı görülebilir. Ayrıca şişlik de büyür. Nadiren hastada yutkunma ve solunum zorluğuna da neden olabilir. Küçük bir cerrahi işlemle lezyon vücuttan çıkarılır.

Brankial Kist

Brankial kist boynun yan kısımlarında şişlik oluşmasıyla belli olur. Bu kitleler iyi huyludur ve serttir. Uygun cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.

Tüm bu kistlerin tanısı çocuk doktorları tarafından konur. Bu yüzden çocuğunuzun boyun bölgesinde herhangi bir şişliğe rastlarsanız mutlaka çocuğunuzu bir çocuk doktoruna muayene ettirmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.