Çocuğunuza oyuncak alırken dikkat edin!

Oyuncaklar çocuklar için çok önemlidir, oyuncaklar onları gerçek hayata hazırlar. Fakat yanlış oyuncak tercihi çocuklarınıza çok ciddi zararlar verebilir. Peki oyuncak satın alırken nelere dikkat etmek gerekir? Gelin birlikte bakalım...



Oyuncaklar çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca oyuncaklar sayesinde çocukların ince ve kaba motor becerileri gelişir. Çocuklar oyuncaklarla oynayarak gerçek hayata hazırlanırlar. Fakat yanlış oyuncak seçimi özenle büyüttüğümüz çocuklarımıza çok ciddi zararlar da verebilir.

Çocuğa oyuncak alırken nelere dikkat etmemiz gerekir?

Çocuğun yaşına uygun olmayan oyuncaklar onlara zarar verebilir. Örneğin küçük bir bebeğe aldığınız minik parçalı bir oyuncak, onun oyuncağın parçasını ağzına almasına ve boğulmasına sebep olabilir. Bu yüzden anne ve babalar çocuklarına oyuncak alırken çok dikkatli olmalı ve çocuğunun güvenliğine çok dikkat etmelidir.

Çocuğa oyuncağı aldıktan sonra elinden almak yanlış olacaktır. Bu yüzden oyuncağı satın alırken dikkatli olmalı ve çocuğa yaşına uygun oyuncaklar vermelisiniz. Oyuncağı satın almadan önce araştırmalı, ambalajın üzerine yazan yaş kategorisine mutlaka dikkat etmelisiniz. 6 yaşındaki bir çocuğa göre üretilmiş oyuncağı yürümeye henüz başlamış bir çocuğun eline verirseniz onun güvenliğini tehlikeye atmış olursunuz.

Etiket okumak oyuncak satın alırken de çok önemli bir konudur. Satın almadan önce oyuncağın ulusal güvenlik standartlarına uygun olup olmadığına mutlaka dikkat etmelisiniz. Oyuncağın üzerinde mutlaka CE güvenlik standardı etiketinin bulunmasına özen göstermelisiniz. CE etiketi AB'nin ve ülkemizin güvenlik ve standart konusundaki ortak kurallarına oyuncağın uygun olduğunu gösterir. Bu yüzden CE etiketi olmayan oyuncakları satın almaktan kaçınmalısınız.

Çocuklara çabuk kırılabilen, keskin uçlu oyuncakları değil sağlam yapıdaki oyuncakları satın almalısınız. Ayrıca çocuğunuza oyuncağı amacına uygun bir şekilde kullanmayı öğretmelisiniz. Eğer evde kırık bir oyuncak varsa onunla çocuğun oynamasına müsaade etmemeli, mutlaka ortamdan uzaklaştırıp çöpe atmalısınız.

Oyuncaklardan kaynaklı göz yaralanmaları çocuklarda görülebilmektedir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda çocuğunuzun gözü kanıyorsa, gözünü açamıyorsa mutlaka ivedi bir şekilde çocuğunuzu hastanenin acil servisine götürmelisiniz. Aksi takdirde çocuğunuzun gözünde ciddi hasarlar kalabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.