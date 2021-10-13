DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?

TIMETURK / GENEL / Çocuğunuza oyuncak alırken dikkat edin!

Çocuğunuza oyuncak alırken dikkat edin!

Oyuncaklar çocuklar için çok önemlidir, oyuncaklar onları gerçek hayata hazırlar. Fakat yanlış oyuncak tercihi çocuklarınıza çok ciddi zararlar verebilir. Peki oyuncak satın alırken nelere dikkat etmek gerekir? Gelin birlikte bakalım...

21 Saat Önce
2021-10-13 21:28:30
Çocuğunuza oyuncak alırken dikkat edin!


Oyuncaklar çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimi için çok önemlidir. Ayrıca oyuncaklar sayesinde çocukların ince ve kaba motor becerileri gelişir. Çocuklar oyuncaklarla oynayarak gerçek hayata hazırlanırlar. Fakat yanlış oyuncak seçimi özenle büyüttüğümüz çocuklarımıza çok ciddi zararlar da verebilir.

Çocuğa oyuncak alırken nelere dikkat etmemiz gerekir?

Çocuğun yaşına uygun olmayan oyuncaklar onlara zarar verebilir. Örneğin küçük bir bebeğe aldığınız minik parçalı bir oyuncak, onun oyuncağın parçasını ağzına almasına ve boğulmasına sebep olabilir. Bu yüzden anne ve babalar çocuklarına oyuncak alırken çok dikkatli olmalı ve çocuğunun güvenliğine çok dikkat etmelidir.

Çocuğa oyuncağı aldıktan sonra elinden almak yanlış olacaktır. Bu yüzden oyuncağı satın alırken dikkatli olmalı ve çocuğa yaşına uygun oyuncaklar vermelisiniz. Oyuncağı satın almadan önce araştırmalı, ambalajın üzerine yazan yaş kategorisine mutlaka dikkat etmelisiniz. 6 yaşındaki bir çocuğa göre üretilmiş oyuncağı yürümeye henüz başlamış bir çocuğun eline verirseniz onun güvenliğini tehlikeye atmış olursunuz.

Etiket okumak oyuncak satın alırken de çok önemli bir konudur. Satın almadan önce oyuncağın ulusal güvenlik standartlarına uygun olup olmadığına mutlaka dikkat etmelisiniz. Oyuncağın üzerinde mutlaka CE güvenlik standardı etiketinin bulunmasına özen göstermelisiniz. CE etiketi AB'nin ve ülkemizin güvenlik ve standart konusundaki ortak kurallarına oyuncağın uygun olduğunu gösterir. Bu yüzden CE etiketi olmayan oyuncakları satın almaktan kaçınmalısınız.

Çocuklara çabuk kırılabilen, keskin uçlu oyuncakları değil sağlam yapıdaki oyuncakları satın almalısınız. Ayrıca çocuğunuza oyuncağı amacına uygun bir şekilde kullanmayı öğretmelisiniz. Eğer evde kırık bir oyuncak varsa onunla çocuğun oynamasına müsaade etmemeli, mutlaka ortamdan uzaklaştırıp çöpe atmalısınız.

Oyuncaklardan kaynaklı göz yaralanmaları çocuklarda görülebilmektedir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda çocuğunuzun gözü kanıyorsa, gözünü açamıyorsa mutlaka ivedi bir şekilde çocuğunuzu hastanenin acil servisine götürmelisiniz. Aksi takdirde çocuğunuzun gözünde ciddi hasarlar kalabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş