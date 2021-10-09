Çocuğunuz kolayca uyusun istiyorsanız...

Uyku çocuklar için sağlıklı beslenmeleri kadar önemlidir. Genellikle birçok çocuk küçük yaşlardan itibaren uykuya direnir. Bu durum da anne ve babaları oldukça zorlar. Peki çocuğun kolayca uyumasını nasıl sağlarız? Çocuklar için uyku rutini nasıl oluşturulur? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...



Çocukların sağlıklı ve kaliteli bir uyku çekmesi onlar için çok önemlidir. Fakat birçok çocuk uykuya direnir. Anne ve babalar uyku saati gelince uykuyu reddeden çocuk yüzünden çok zor anlar yaşayabilir. Gelin çocuğunuzu daha kolay nasıl uyutacağınızı konuşalım...

Çocuğunuza bir yatma zamanı ayarlamalısınız

Okul çağında bir çocuk 9-12 saat uykuya ihtiyaç duyar. Fakat uyku gereksinimleri çocuğa göre değişebilir. Bazı çocuklar ne yaparsanız yapın sabahları çok erken saatlerde uyanabilirler. Bu yüzden çocuğunuzu takip etmeli onun için gerçekten uygun olan uyku saatini belirlemelisiniz.

Çocuğunuza bir uyanma zamanı ayarlamalısınız

Çocuğun ne kadar uykuya ihtiyacı olduğunu en iyi ona bakım veren annesi, babası bilir. Bu yüzden çocuğunuzun yatma saatini belirlediyseniz ne kadar uykuya ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurarak bir uyanma saati ayarlamalısınız. Bu düzeni hafta sonu da devam ettirmeye çalışın. Çünkü hafta sonu bozulan uyku düzeni bütün haftayı da etkileyecektir.

Çocuğunuzun uyku saatlerinden ödün vermeyin, tutarlı davranın

Bebekler ve çocuklar için uyku saatlerinin bir rutin halinde olması çok önemlidir. Çocuğunuza bir uyku rutini belirlerseniz uyumayı daha kolay kabul edecek ve çok daha rahat uykuya dalacaktır. Uyku rutini için uyumadan önce özel bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela uyumadan önce banyo yapmak, masal kitapları okumak, biraz sohbet etmek uyku öncesi güzel aktivitelerdir. Çocuk bu aktivitelerden sonra uyku zamanının geleceğini bileceği için daha rahat kabul edecek ve uyku moduna çok daha kolay geçecektir.

Çocuğunuz uyumadan 2 saat önce ekranları kapatın

Araştırmalar gösteriyor ki bir televizyon ekranından veya bilgisayar monitöründen gelen ışık melatonin hormonunun üretimine müdahale ediyor. Melatonin hormonu uyku döngüleri için çok önemlidir. Melatonin hormonu en yüksek seviyedeyken insanların uykusu gelir ve yatamaya hazır bir halde olur. Yatmadan önce çocuğunuz sadece yarım saat TV izlese bile bu onun iki saat daha geç uykuya dalmasına sebebiyet verebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.