Çocuğunuz horluyorsa...

Tedavi edilmeyen geniz eti büyümesi tekrar eden enfeksiyonlara, uykuda soluk alışverişinin durmasına neden olabiliyor. Bu yüzden geniz eti büyümesi dikkate alınması gereken bir rahatsızlık. Geniz eti büyümesini sizler için araştırdık...



Burun boşluğunun arkasındaki doku kütlesine geniz eti denir. Geniz eti bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve lenf düğümleriyle aynı dokudandır. Geniz eti sayesinde burnumuzdan giren bakteriler ve virüsler yakalanır, vücudun mikroplarla mücadele etmesini sağlayan antikorlar üretilir. Geniz eti büyürse burnun havayolu tıkanır ve burun solunum yapamaz hale gelir.

Normalde geniz etleri 6 yaşa kadar büyür. Daha sonra ise küçülür. 15-16 yaşına gelmiş bir gençte geniz etlerinin büyük ölçüde küçüldüğü görülür. Bu nedenle geniz eti büyümesi yetişkinlerde değil çocuklarda görülür.

Geniz eti neden büyür?

Geniz eti genellikle vücut enfeksiyonla savaşırken büyür, fakat bazen enfeksiyon geçse de geniz eti küçülmez. Bazı çocuklarda ise doğuştan geniz eti büyüktür. Alerjiler yüzünden de geniz eti büyüyebilir.

Geniz eti büyümesi vücutta nelere yol açar?

Geniz etü büyümesi çocuklarda sık sık tekrar eden enfeksiyonlara, uyku esnasında soluk alamamaya, horlamaya, nefes alırken ses çıkarmaya, ağızdan nefes almaya, yutmada güçlüğe, genizden konuşmaya, ağız kokusuna, dudaklarda kurumaya ve kulak enfeksiyonuna neden olabilir.

Geniz eti büyümesi nasıl teşhis edilir?

Hastanelerin Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümlerine başvurduğunuzda doktor öncelikle şikayetlerinizi dinler ve çocuğunuzu muayene eder. Muayene sırasında ışığa ve kameraya sahip ince bir tüp çocuğun burnundan içeri doğru itilir ve geniz eti ayrıntılı olarak incelenir. Doktorunuz enfeksiyon olup olmadığını görmek için kan tahliline de başvurabilir. Tüm bu tetkikler sonucu doktor çocuğunuza tanıyı koyar.

Geniz eti büyümesi nasıl tedavi edilir?

Bazı çocuklarda geniz eti büyümesi tedavi edilmeye muhtaç değildir. Sadece hasta düzenli olarak takip edilir. Tedavi gerekiyorsa da hastanın yaşı ve geniz etinin boyutu belirlendikten sonra uygun bir tedavi doktor tarafından uygulanır. Geniz eti ameliyatı da uygulanabilir.

Eğer geniz eti büyümesi bakteriyel enfeksiyon yüzündense çocuğa antiniyotik tedavisi uygulanır. Ayrıca steroid içeren burun spreyleri de geniz eti boyutunun küçülmesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.