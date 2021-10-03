Genellikle okulda yaşanılan en büyük sorunlardan biri akran zorbalığıdır. Akran zorbalığı çocuğa fiziksel ve duygusal şiddeti yaşatabilir. Peki sizce çocuğunuz akran zorbalığına maruz kalıyor olabilir mi? Bu durumun yaşanıp yaşanmadığını nasıl anlayacaksınız? Siber zorbalık nedir? Akran zorbalığını sizler için araştırdık...



Bir çocuğun başka bir çocuk ya da çocuk grubu tarafından tekrarlı bir şekilde fiziksel, sözel, sosyal ya da siber olarak, huzursuz edici, saldırgan ve zarar verici davranışlara maruz kalmasına akran zorbalığı diyoruz. Özellikle okullarda sıkça yaşanan bu zorbalık çocukların korkulu rüyasıdır.

Akran zorbalığında güç eşitsizliği mevcuttur. Zorba çocuk genelde yaşça daha büyük ya da fiziksel veya sosyal olarak daha güçlü çocuktur. Akran zorbalığında bazen fiziksel şiddet, bazen sözel şiddet bazen de ikisi bir arada görülür. Bu bir akran çatışması durumu değildir. Akran çatışmasında problemi çözmeye yönelik çaba yaşanır. Zorbalıkta ise bu şiddet durumları sistemli ve süreklidir.

Akran zorbalığında genellikle boy ve kiloyla dalga geçme, ortamlardan dışlama, dedikodu yapılması, çocuğa veya eşyalarına zarar verme görülür. Tüm bu zorbalıklar, bu durumların yaşatıldığı çocuklarda psikolojik sorunlara neden olabilir.

Çocuğunuzun akran zorbalığına uğradığını bu şekilde anlayın

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa, özgüveninde düşüş olduysa, arkadaş edinemiyorsa, sürekli huzursuzsa, bedeniyle ilgili takıntılar geliştirdiyse, uykusunda ağlıyorsa, bedeninde yaralar oluştuysa, konuşmada zorlanıyorsa, akademik başarısı düştüyse, kendini başarısız addediyorsa, çekingenleştiyse, altını ıslatmaya başladıysa, uyku sorunları yaşamaya başladıysa akran zorbalığından şüphelenebilirsiniz.

Böyle bir durumda çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurmalısınız. Onu yorum yapmadan güzelce dinlemeli aşırı tepki vermekten kaçınmalısınız. Ayrıca bu durumu okul yönetimine ve öğretmene bildirmelisiniz. Çocuğunuzu sevdiği şeyleri yapmaya yönlendirebilir, aktivite ve hobiler ile meşgul olmasını ve yeni arkadaşlar edinmesini sağlayabilirsiniz. Bu akran zorbalığıyla başa çıkmanız için etkili bir yöntemdir.

Siber zorbalık nedir?

Bazen de bu akran zorbalığı sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşebilir. Buna siber zorbalık denir. Böyle bir durumda çocuk zorbalık davranışı sergileyen kişiyi engellemeli ve hemen anne ve babasına bu durumu bildirmelidir. Gerekirse zorbalığın ekran görüntüsü alınmalı ve hukuki süreç başlatılmalıdır. Bu yüzden çocuğunuzu sosyal medya kullanımı konusunda önceden bilinçlendirmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.