Çocuğumu hangi okula kaydettireceğim? Adrese dayalı okul sorgulama nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullardaki yerini alacak. İlkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt işlemlerinin tamamlandığı ve velilerin sonuçları e-Okul ile e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği belirtildi. Vatandaşlar da adrese dayalı sistemde çocuklarının hangi okula kaydettirileceğini araştırmaya başladı. Peki E-devlet adrese dayalı okul sorgulama nasıl yapılır? Adrese dayalı kaydettirilecek okul nasıl öğrenilir?

Çocuğumu hangi okula kaydettireceğim? Adrese dayalı okul sorgulama nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullardaki yerini alacak. İlkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt işlemlerinin tamamlandığı ve velilerin sonuçları e-Okul ile e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği belirtildi. Vatandaşlar da adrese dayalı sistemde çocuklarının hangi okula kaydettirileceğini araştırmaya başladı. Peki E-devlet adrese dayalı okul sorgulama nasıl yapılır? Adrese dayalı kaydettirilecek okul nasıl öğrenilir?

Alınan bilgilere göre ilkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt işlemleri tamamlandı. Milyonlarca öğrencinin velilsi şu sıralar Çocuğumu hangi okula kaydettireceğim? sorusu var. Adrese dayalı kayıt sisteminde çocukların yazdırılacağı okul sistem tarafından belirleniyor. İlk defa çocuklarınu okula kaydettirecek olan vatandaşlar da çocuğunu hangi okula yazdıracağını araştırmaya başladı. Veliler çocuklarının hangi okula kaydettirileceğini e-Okul ile e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Çocuğumu hangi okula kaydettireceğim?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İlkokul 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı. MEB'in açıklamasında, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığı ve e-Okul ile e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği kaydedildi.

Adrese dayalı okul sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı yetkililerince yapılan açıklamada, ilkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt işlemlerinin tamamlandığı ve velilerin sonuçları e-Okul ile e-Devlet üzerinden öğrenilebileceği belirtildi. Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk 1'inci sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5'inci sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-Kayıt işlemi tamamlandı. İlkokul 1'inci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi..

Veliler çocuklarını hangi okula kaydettireceklerini e-devlet üzerinden öğrenebilir. E- devletten “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmet başlığı ile arama yaptığınız zaman çocuğunuzun adrese kayıtlı sistem üzerinden hangi okula kaydedileceği sorgulanabilir. Bu sistem Temmuz 2021 tarihinden itibaren aktif olacaktır. Ayrıca 1. sınıf kayıt sorgulama ekranından eğer çocuğun yaşı 1.sınıf kaydını tutmuyorsa adrese göre kayıt olacağı anaokulu veya anasınıfını da açıklayacak.

66 aylık çocuğun ilk okula kaydı zorunlu mu?

66, 67 ve 68 aylık çocukların aileleri okula dilekçe vererek, bir yıl erteleme hakkına sahip oldu. 69, 70 ve 71 aylık çocukların velileri yine "sağlık raporu" istendi. Veliler dilekçe ve sağlık raporu ile çocuklarının okula kaydını erteleyebilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.