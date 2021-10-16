CNN Türk Ana Haber'i sunan kim? Fulya Kalfa kimdir, nereli ve kaç yaşında?

CNN Türk Ana Haber'i sunan kim? Ülkemizin ilk haber kanallarından biri olan CNN Türk kanalında her akşam yayınlanan ana haber bültenine izleyicilerin ilgisi oldukça fazla. Hafta içi ve hafta sonu ana haberleri sunan kişi değişiklik gösteriyor. CNN TÜRK Ana Haber bülteni sunuculuğunu başarılı spiker Fulya Kalfa üstleniyor. İzleyiciler de Fulya Kalfa kimdir? Fulya nereli ve kaç yaşında? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Fulya Kalfa'nın hayatı ve öz geçmişi...

CNN Türk Ana Haber'i sunan kim? Ülkemizin ilk haber kanallarından biri olan CNN Türk kanalında her akşam yayınlanan ana haber bültenine izleyicilerin ilgisi oldukça fazla. Hafta içi ve hafta sonu ana haberleri sunan kişi değişiklik gösteriyor. CNN TÜRK Ana Haber bülteni sunuculuğunu başarılı spiker Fulya Kalfa üstleniyor. İzleyiciler de Fulya Kalfa kimdir? Fulya nereli ve kaç yaşında? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Fulya Kalfa'nın hayatı ve öz geçmişi...

CNN Türk ekranlarında hafta içi her akşam yayınlanan Ana Haber bülteni haber meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Ana Haberleri sunan spikerin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

CNN Türk Ana Haber'i sunan kim?

Yaklaşık olarak 2 yıldır CNN Türk ekranlarında yer alan Fulya Kalfa CNN Türk Ana Haber bülteinin sunuyor. Fulya Kalfa ile CNN Türk Ana Haber'de, hem dünyada hem ülkemizde yaşanan tüm gelişmeler, gerçek gündem, hayatın nabzı ekrana taşınıyor.

Fulya Kalfa kimdir?

Fulya Kalfa, 13 Temmuz 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da doğup büyüen Fulya Kalfa eğitimlerini de Ankara'da tamamladı. Lise eğitimini Özel Arı Lisesi'nde tamamlayan Kalfa, Bilkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Fulya Kalfa boyu: 1.75 metre boyundadır.

Fulya Kalfa kilosu: 58 kilodur.

Fulya Kalfa burcu: Yengeç burcudur.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Temel Oyunculuk bölümü mezunu da olan Fulya Kalfa oyunculuğa da merak salmıştır.

Fulya Kalfa'nın medya dünyasında ilk çalışmaları ise 2005 yılında tv8'de Erkan Tan ile Başkent'ten programında başladı. Ankara'da pek çok programda yapımcılık, editörlük ve yönetmenlik yaptı.

Siyasetten sanata, hayatın içinden insana dokunan her konuda yüzlerce programın yapımına ve yönetimine katkıda bulundu.

Daha sonra televizyonculuk hayatına İstanbul'da yön verme kararı aldı. tv8'de çok sayıda müzik-eğlence ve life-style programın yapımında çalıştı, yönetmenliğini yaptı. Onlarca programa imza attıktan sonra buradaki çalışma hayatını noktaladı.

Televizyonculuk kariyerinde edindiği deneyimleri ekran önüne taşımaya karar verip Ciner Yayın Grubu tarafından ismi değiştirilecek olan Kanal 7/24 adlı spor kanalında spikerlik yaptı. "Orta Saha" ve "Transfer Dosyası" adlı programları hem hazırladı, hem sundu hem de yorumladı. Yazmaya olan ilgisini de aksatmayıp köşe yazıları kaleme aldı.

Aldığı eğitimlerini, deneyimlerini ve çok sevdiği sporu ekran önünden izleyicilerle paylaşmayı isteyince; Spor spikeri ve sunucusu oldu. Spor Sayfası, Orta Saha ve Transfer Dosyası isimli programlarının içeriklerini hem kendi hazırladı hem sundu hem de yorumlarda bulundu. Bu arada en büyük tutkularından olan yazmayı da ihmal etmedi ve sporla ilgili yazılarını kendine ayrılan köşede okuyucularına ulaştırdı.

Tekrar haberciliğe dönerek ekran yolculuğuna Habertürk TV'de devam etti. Gece bültenlerinin yanı sıra farklı saatlerde haberler kuşaklarını sundu. Kalfa, Habertürk TV'de Ana Haber bültenlerinin de spikerliğini üstlendi.

Habercilik kariyerine CNN TÜRK ekranında devam eden Fulya Kalfa, Günün Sonu programıyla uzun süre izleyicileriyle buluştu. Kalfa şimdi CNN TÜRK Ana Haber bülteninin sunuculuğunu yapıyor. 24 saatte yaşananlar, güne damga vuran haberler, hayata insana dokunan olaylar, Ana Haber bülteninde hafta içi her akşam yayınlanıyor.

Fulya hayvanseverliğiyle ön plana çıkıyor. Sadece sevmekle yetinmeyip hayvan haklarının savunulması ve iyileştirilmesi için gönüllü olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ailesini çok seviyor, boş vakitlerini sevdikleriyle geçiriyor.

Hayatı boyunca spor hep vazgeçilmezi oldu. Haftada 4 gün pilates ve fitness yapıyor. Uzun yürüyüşler de vazgeçilmezi.

CNN Türk hakkında

CNN Türk, Amerikalı CNN şirketi ve Demirören Holding bünyesinde yayın yapan haber kanalı. Merkezi İstanbul'da olan kanalın en bilinen programları arasında 5N1K, Bir Yudum İnsan ve Oradaydım gibi yapımlar yer alır.

Doğan Holding'e ait Eko TV'nin karasal yayın frekansından yayın hayatına başlayan CNN Türk yayın hayatına başladığı ilk dönemlerinde doğrudan İngilizce'den çevrilen bazı programlar yayınlamıştır. 1999-2006 arasında sağ alt köşeye başlamıştır. 2005-2008 yılları arasında yayın haklarını satın aldığı Formula 1'i yayınlamıştır. 2006-2010 arasında yerini sağ üst köşeye taşımıştır. 28 Ocak 2008'de karasal yayın frekanslarını TNT'ye bırakmıştır. Daha sonra TV5 kanalının karasal yayın lisansı satın alınıp CNN Türk yayını yeniden çatı antenlerine verilmiştir. CNN Türk 2010 yılında tüm CNN'ler gibi logosunu tekrar sağ alt köşeye taşımıştır. 17 Eylül 2012 tarihinde 16:9 yayın formatına geçmiştir.

6 Şubat 2020 tarihinde tarafsızlık ilkesine uymadığı ve iktidar yanlısı yayın yaptığı gerekçesiyle ana muhalefet partisi CHP tarafından kanala karşı boykot kararı alınmış, artık hiçbir partilinin kanalın yayınlarına çıkmayacağı açıklanmıştır. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Şubat 2020'de yayınlanması planlanan Tarafsız Bölge programına çıkmaktan vazgeçmiştir. 2 Ağustos 2021 saat 20:39'da logosu küçültülmüştür.

Kanal şu an sadece bazı şehirlerde karasal yayında olup ayrıca, KabloTV, Digiturk, tivibu, Turkcell TV+ ve D-Smart üzerinden yayınlarına devam etmektedir.

Kanal şu an Kanal D Haber ve CNN Türk Haber Merkezi olarak devam etmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.