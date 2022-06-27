Club Familia Çeşme Tatil Köyünde Muhteşem Yaz ve Sınırsız Eğlence

Yıllarca güler yüzlü ekibi ve %100 müşteri memnuniyeti ile Ege’nin eşsiz manzarasını kucaklamanıza olanak sağlayan Club Familia Çeşme Tatil köyü müşterilerine unutulmaz bir yaz yaşatmaya hazırlanıyor. Konforu, konaklaması, birbirinden lezzetli mutfağı ve eğlenceli aktivitelerinin tadını çıkarmak Club Familia Tatil köyünde.

Ülkemizde özellikle son dönemde vatandaşlar kaliteli ve huzurlu bir tatil arayışına girerken bu alternatifler arasında "Alkolsüz Aile Otelleri" ön plana çıkmaya başladı. Bu sektörde özelikle Antalya,Ege ve Marmara bölgeleri başı çekiyor. Diğer konseplere bakıldığında turizmin odak noktası konumunda olan bu bölgeler; tarihi doğası, kültürel birikiminin yanı sıra özellikle deniziyle ülkemizin diğer turizm bölgelerinden ayrışmakta.

Ege'nin güzelliklerini bünyesinde barındıran, deniz ve doğasıyla dikkati çeken Club Familia da bu önemli tesislerden.

BÜYÜK OLANAKLARLA KALİTELİ HİZMET

Club Familia Çeşme tatil köyü Ege'nin güzelliklerini kucaklamanıza olanak sağlamakta. Konaklaması, usta aşçıları, Türk ve dünya mutfağının bir araya geldiği eşsiz mutfağı, 750 kişilik açık büfe restoranı, havuz başında sabah sporları ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri ile müşterilerine sınırsız eğlence sunmakta. 1'i kral dairesi, 5'i suit, 18 adet ekonomik, 58 adet standart, 31 adet havuz manzaralı, 81 adet deniz manzaralı, 41 adet bungalov bahçe odası olmak üzere toplam 235 oda,700 yatak kapasitesi ile Club Familia Çeşme tatil köyü bu yaz müşterilerine kapılarını açıyor. Sizlerde Club Familia Çeşme Tatil köyünün olanaklarından faydalanmak istiyorsanız rezervasyon için acele edin.

HER ŞEY DAHIL KONSEPTİYLE RAHAT TATİL FIRSATI

Her şey dahil konseptiyle hizmet veren Club Familia; temiz bir denizin yanı sıra mavi bayrak taşımasıyla da dikkati çekiyor.Otel bünyesinde ücretsiz açık ve kapalı olmak üzere bay bayanlara hizmet veren havuzları bulunuyor.

HERKESE UYGUN KONAKLAMA SEÇENEĞİ

Özel olarak tasarlanmış 7 farklı oda türüne sahip otel,büyük ve küçük ailelerin konaklayabileceği oda türlerine sahip. Deniz manzaralı, havuz manzaralı , standart, Bungalow alt , Bungalow üst ve suit olmak üzere 7 farklı oda türünde misafirleri ağırlıyor.

HELAL GIDA VE ALKOLSÜZ IÇECEKLER

Club Familia, Helal gıdalar ile hazırlanmış leziz yemeklerinin yanı sıra alkolsüz içecekleriyle ailelere ve sevdiklerinize Ege'nin incisinde huzurlu bir tatil sunuyor. Club Familia aynı zamanda gün boyu süren eğlence ve animasyon programlarıyla tatilcileri farklı atmosfere de çekiyor. Otel bünyesinde bulunan oyun salonun yanı sıra minikler için ücretsiz mini disko ve aktiviteler mevcut.Club Familia'da çocuklar içinde her şey düşünülmüş. Geniş çim alanlı çocuk parkı, mini club, kreş, çocuk animasyonları, palyaço, boyama, çizgi film gösterimleri, çocuk havuzları ve daha pek çok eğlence Club Familia'da çocukları bekliyor.

İŞTE HER KESİME VE HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN CLUB FAMİLİA'NIN ZİYARETÇİLERİNE SUNDUĞU İMKANLAR

Bungalow Alt Kat

kablosuz internet

Bungalow Üst Kat

Connection Oda

Standart Oda

Havuz Manzaralı

Deniz Manzaralı

750 kişilik açık büfe restoranı

Suit Oda

Mini Disco

Komedi Skeç

Halk Oyunları

Darbuka Show

çocuklara özel yarışmalar,

Dart , havalı tüfek,

su voleybolu ve plaj voleybolu

Canlı Müzik

Ney Dinletisi

ATV Doğa Turu

Yat Turu

Skeç-komedi-parodi, animasyon showları

Taş Villa

Türk ve dünya mutfağından seçmeler

Ana Restaurant

Snack Bar

Lobi Bar



TURGAY BAŞYAYLA CLUB FAMİLİA'DA

2022 tatil sezonuna iddialı bir şekilde başlayan Club Familia, ziyaretçilerine keyifli vakit geçirmeyi vaat ediyor. Ziyaretçilerinin kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen Club Familia sevilen müzisyen ve sunucu Turgay Başyayla ile tatilcileri buluşturuyor.

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

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1976 yılında Zonguldak şehrinde doğan Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiştir.

Turgay Başyayla'nın ilk albümü 200 yılında çıkmıştır. İlk albümü Nazlıcan adını taşıyan Turgay Başyayla Türkiye'de pek çok konsere imza attı. Turgay, Nazlıcan isimli albümüyle herkes tarafından tanındı. Şarkıcılığın yanı sıra halk oyunları konusunda da eğitim alan Turgay Başyayla Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde halk konseri gerçekleştirmiştir. Bunu geçekleştiren ilk sanatçı olan Turgay Başyayla bir de Şizofren Aşk adını taşıyan filmde oyuncu olarak rol almıştır.

2005 yılında "Otel İstanbul" adlı filmde rol alan ünlü şarkıcı daha sonra “Anne ya da Leyla” adını taşıyan bir filmde oynamıştır. Aynı yıl temmuz ayında “Anne Yada Leyla” isimli sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi “Belek Gazi” filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar'dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.

2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT ‘de “Sıla Türküleri” programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında “Türkü Şiir Türkiye” ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden “Lezzet Yolculuğu” programlarını yapmıştır.

Turgay Başyayla 2008 yılında Burcu Başyayla hayatını birleştirdi. Başyayla çiftinin, Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu vardır.

Club Familia Çeşme Tatil Köyü İletişim Adresi

Rezervasyon;

+90 232 722 22 22

[email protected]

E-Posta Adresi

[email protected]

Altınkum Mahallesi

200. Sk. No:8

35930 Çeşme/İzmir .