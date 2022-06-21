Citroen Ami fiyatı ne kadar? Citroen Ami 2022 kaç TL? Citroen Ami menzili ne kadar? Citroen Ami kaç km gidiyor? Artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket nedeniyle sıfır otomobil fiyatları adeta uçuşa geçti. Araba almanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde Fransız otomotiv devi Citroen'in ucuz elektrikli otomobili Citroen Ami ülkemizde satışa çıkar çıkmaz 25 dakikada tükendi. Citroen Ami'ye büyük ilgi gösterilirken vatandaşlar fiyatını ve özelliklerini de araştırmaya başladı.

Citroen Ami fiyatı ne kadar? Citroen Ami 2022 kaç TL? Citroen Ami menzili ne kadar? Citroen Ami kaç km gidiyor? Artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket nedeniyle sıfır otomobil fiyatları adeta uçuşa geçti. Araba almanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde Fransız otomotiv devi Citroen'in ucuz elektrikli otomobili Citroen Ami ülkemizde satışa çıkar çıkmaz 25 dakikada tükendi. Citroen Ami'ye büyük ilgi gösterilirken vatandaşlar fiyatını ve özelliklerini de araştırmaya başladı.

Son yıllarda ülkemizde sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları adeta uçuşa geçti. Araç almak isteyenler bu isteklerini yüksek fiyatlar nedeniyle ertelemek zorunda kalıyor. Citroen Ami 2022 ylında sıfır araç almak isteyenlerin radarına girdi. Elektrikli ve küçük olması nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli alternatif olan Citroen Ami fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Citroen Ami fiyatı ne kadar?

Yurt dışında 6 bin eurodan satılan araç, geçtiğimiz gün ülkemizde 219 bin TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Webtekno.com'da yer alan habere göre 50 adetle sınırlı olacak şekilde ülkemizde satışa sunulan Citroen Ami 25 dakika içinde tükendi.

Citroen Ami 2022 kaç TL?

Merakla beklenen Citroen Ami ülkemizde satışa çıktı. Avrupa'da 6 bin Euro gibi bir rakama satılan elektrikli araç ülkemizde ise 219 bin TL'ye alıcı buluyor. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Ami'nin satış başarısı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroën Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirmiştik. Perakende tarafında da ilk parti araçlarımızın online satış sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içerisinde tükenmiş olması gelecekte bu modelin çok daha başarılı yerlere gelebileceğinin ve hedeflerimizin de üzerine çıkabileceğimizin bir göstergesi. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami'nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz.”

Citroen Ami özellikleri neler?

Citroën Ami, Fransız üretici Citroën tarafından pazarlanan, 2020'den itibaren üretilen ve Haziran 2020'den itibaren pazarlanan iki kişilik bir elektrikli dört tekerlekli bisiklettir.

2019 yılında konsept otomobil Ami One olarak duyuruldu. Adını, 1961'den 1978'e kadar pazarlanan orijinal Citroën Ami'den almıştır.

Citroen Ami hafif motorlu bir dört tekerlekli elektrikli bisiklettir.

Bir dört tekerlekli bisiklet olarak 45 km/sa (28 mph) ile sınırlıdır.

Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

Citroen Ami menzili ne kadar?

Ayrıca, 230 V ev prizinde üç saatte %80'e kadar şarj edilebilen 5,5 kWh kapasiteli bir lityum iyon pil alır ve maksimum 75 km (47 mil) WMTC menzili sağlar.

Citroen Ami'yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde %100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor. .