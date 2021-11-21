Çitlembiği biliyor musunuz?

Yaklaşık olarak 60-70 türü olan, her sene yaprak döken bir ağaç cinsi çitlembiği daha önce duymuş muydunuz? Sizler için çitlembiği ve vücuda olan faydalarını sizler için araştırdık...



Çitlembik ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere hemen her bölgede yetişir. Dünyada ise Asya, Güney Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika'da yetişmektedir. Yaklaşık atmış, yetmiş türü vardır ve her sene yaprak döker. Çitlembiğe; çitlenbik, dağın, menengiç de denir. Türüne göre çitlembik meyvesinin rengi değişir. Fakat genel olarak çitlembik meyveleri olgunlaşınca yeşilden kahverengiye döner. Hafif tatlı bir lezzeti vardır. Çitlembik, doğada bulunan birçok hayvanın besin kaynaklarından biridir.

Çitlembik meyvesinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Çitlembik meyvesi karın ağrılarını azaltır, mideyi rahatlatır. İştah açıcı özelliği vardır. Bu sayede kilo almak isteyenlere destek olur.



Geçmek bilmeyen öksürüğün ortadan kalkmasını sağlar. Ölçülü tüketildiğinde böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Aşırı terleme probleminden kurtarır. Saç sağlığına iyi gelir ve özellikle saç renginin açılmasını geciktirmeye yardımcı olur. İdrar söktürücü bir özelliği de vardır.

Çitlembik meyvesi nasıl kullanılmalı?

Çitlembik meyvesini günde yirmi beş taneyi geçmeyecek kadar tüketebilirsiniz. Fakat tüketirken çekirdeklerine mutlaka dikkat etmelisiniz. Bilhassa sindirim problemi yaşıyorsanız midenize iyi gelmesi için bir gün önceden bir çay bardağı balın içerisine altı veya sekiz tane çitlembik meyvesini atıp bu şekilde bir gün boyunca bekletip daha sonra macun gibi tüketebilirsiniz.

Çitlembiğin yağı da vardır. Çitlembik yağı harici olarak kullanılır. Saç sağlığınıza katkı sağlamak için şampuanınızın içerisine çitlembik yağından damlatabilirsiniz. Haftada bir kere olacak şekilde çitlembik yağını zeytinyağıyla karıştırarak saçlarınıza maske yapabilirsiniz. Bu maskeyi dört saat boyunca saçınızda beklettikten sonra güzel bir şekilde yıkayıp durulayabilirsiniz.

Alerjik bir bünyeye sahipseniz çitlembiği kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Genel olarak çitlembik meyvesinin bir zararı yoktur. Fakat etkisi bünyeden bünyeye değişiklik gösterebilir. Bu yüzden bir şeyi ilk defa kullanacaksanız doktorunuza danışmak doğru olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.