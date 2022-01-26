Çiriş otu bağışıklığı güçlendiriyor

Kirgiç veya güllük otu olarak da isimlendirilen çiriş otu yemeklerde kullanılabiliyor. Çiçeksiz kısmı kullanılan çiriş otu dağ pırasası olarak da biliniyor. Peki çiriş otu nedir? Çiriş otu nasıl tüketilir? Çiriş otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Gelin tüm bu soruların yanıtlarını birlikte öğrenelim...



Ülkemizde çok da bilinmeyen çiriş otunun bir diğer ismi yabani pırasadır. Sağlığa yararlarının yanı sıra lezzetli bir bitki olan çiriş otu Mart ve Nisan aylarında dağlardan toplanır. Tamamen çıkmadan koparılır ve alt kısımları kullanılır.

Çiriş otu nasıl kullanılır?

Çiriş otu kendine has bir kokuya sahiptir. Pırasaya benzer bir tadı vardır. Börek, çorba, sulu yemek ve pilav yapımında kullanılabilir.

Çiriş otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Çiriş otu C vitamini bakımından çok zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücut direncini artırıcı etkiye sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde geçmesine yardım eder. Adet döngülerini düzenlemeye yardımcı olur. Saçkıran gibi saç rahatsızlıklarına iyi gelir. Mayasıl ya da basur tedavisinde tavsiye edilir. İdrar söktürücü özelliğe sahiptir. Romatizmal ağrıları dindirmeye yardımcı olur. Kadınlarda vajinal akıntının azalmasına yardımcı olur. Birçok kadının sık yaşadığı beyaz akıntıyı azaltır ve tamamen ortadan kaldırır. Egzama gibi bir cilt probleminiz varsa hafifletmeye yardımcı olur. Zehirli hayvan ısırığı tedavisine destek olur. Saç dökülmesini azaltır, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek olur.

Çiriş otunun herhangi bir yan etkisi var mı?

Çiriş otunun bilinen bir yan etkisi yoktur. Fakat fazla tüketilirse vücutta az da olsa tepkimelere neden olabilir. Aşırı tüketimi söz konusu olursa vücuttaki bazı dengeleri bozabilir. Bu yüzden her şeyde olduğu gibi çiriş otunda da aşırıya kaçmamak gerekir.

Çiriş otu haricen nasıl kullanılabilir?

Çiriş otunu egzama veya sivilce tedavisi için harici olarak kullanmak istiyorsanız demleyip çıkan suyu temiz bir bezle problem olan bölgeye uygulayabilirsiniz.

Saç sağlığı için bol suda demleyip, çıkan su biraz ılıdıktan sonra içerisine 3-4 çorba kaşığı sirke ilave ederek saçlarınızı yıkarken durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Saçlarınızı bu karışımla duruladıktan sonra son bir kez duru suyla durulamalısınız.

.