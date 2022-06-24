Çırak filmi konusu nedir? Çırak filmi oyuncuları kimlerdir?

Bu akşam Show TV'de sinema gecesi. Çırak, oyuncuları ve konusu ile oldukça ilgi çekici bir yapım. Aksiyon filmleri arasında tam not alıyor. Bu akşam 20:00'de yayınlanacak olan filmin orijinal adı The Protege. Martin Campbell, 2021 filminin yönetmen koltuğunda oturuyor. Çırak filmi konusu ile dikkat çekerken tansiyonu yükseltiyor. Peki Çırak nerede çekildi? Detaylar burada…

Çırak filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla aksiyon ve gerilim filmleri arasında büyük ilgi görüyor. 2021 filminin incelemeleri oldukça iyi. Çırak sinema oyuncuları arasında dikkat çeken isimler var. Heyecan verici yabancı yapım bu akşam 20:00'de Show TV'de olacak. Peki Çırak nerede çekildi? Detaylar burada…

Çırak filmi konusu nedir?

Anna ve Rembrandt, gizemli bir geçmişe sahip dünyanın en önde gelen suikastçılarından ikisidir. Yıllarca iki suikastçı yüksek profilli sözleşmeler için rekabet eder. Ancak Anna'nın akıl hocası Moody'nin öldürülmesi kafa karışıklığına neden olur. Bunun üzerine iki rakip Moody's'in katilini bulmak ve intikamını almak için ittifak kurar.

Çırak filmi oyuncuları kimlerdir?

Maggie Q

Samuel L. Jackson

Michael Keaton

David Rintoul

Patrick Malahide

Ray fearon

Ori Pfeffer

Robert Patrick