Çıngıraklı nerede? Show TV ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş 1 Kasım Pazartesi günü izleyicisi ile buluştu. Aksiyon dram ve polisiye türündeki dizi 1. bölümü izleyiciler tarafından sevildi. Konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken Üç Kuruş dizisi Çıngıraklı adında bir Roman mahallesinde çekiliyor. Diziyi izleyenler Çıngıraklı mahallesi hangi ilçede? Çıngıraklı gerçekte var mı? Üç Kuruş nerede çekiliyor? gibi soruları sormaya başladı. İşte 3 Kuruş'un çekildiği yer ve Çıngıraklı Mahallesi hakkında detaylar...

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş 1. bölümü ile oldukça fazla beğenildi. Dizinin ilk bölümü yayınlandığı ilk akşam milyonlarca kişi tarafından izlendi. Aksiyon dram ve polisiye türündeki dizi 1. bölümü izleyiciler tarafından sevildi. Konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken Üç Kuruş dizisi Çıngıraklı adında bir Roman mahallesinde çekiliyor. Diziyi izleyenler Çıngıraklı mahallesi hangi ilçede? Çıngıraklı gerçekte var mı? Üç Kuruş nerede çekiliyor? gibi soruları sormaya başladı. İşte 3 Kuruş'un çekildiği yer ve Çıngıraklı Mahallesi hakkında detaylar...

Show TV'nin yeni dizisi 3 Kuruş 1 Kasım Pazartesi günü izleyicisi ile buluştu. İzleyicilerden tam not alan dizinin çekimlerini nerede yapıldıüğı da merak ediliyor. Üç Kuruş dizisi Çıngıraklı adında bir roman mahallesinde geçiyor. Çıngıraklı'nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca dizinin ana konusunu oluşturuyor. Peki Çıngıraklı nerede? Çıngıraklı mahallesi hangi ilçede? Çıngıraklı gerçekte var mı?

Çıngıraklı nerede

Dizide Çıngıraklı olarak adlandırılan hayali mahalle aslında Balat'ın Lonca mahallesi olarak biliniyor. Balat'ın Lonca mahallesi tarihi dokusu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Çıngıraklı mahallesi hangi ilçede?

Çınıraklı Mahallesi gerçekte olan bir mahalle değil. Dizi Balat'ın Lonca mahallesi'nde çekiliyor.

Üç Kuruş nerede çekiliyor?

Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinin Balat semtinde ve Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında ve Üç İstanbul'un Nişantaşı semtinde gerçekleştiriliyor.

Üç Kuruş ne zaman saat kaçta yayınlanıyor?

Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi her Pazartesi günü saat 20:00'de ekranlara geliyor.

Üç Kuruş oyuncuları kimler?

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

Efe (Ekin Koç)

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)

Neriman (Nursel Köse)

Oktay (Civan Canova)

Nezih (Zafer Algöz)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.