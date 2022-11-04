Çin roketi düştü mü? Çin roketi nereye, hangi ülkeye düştü?

Çin roketi düştü mü? Günlerdir ülkemiz gibi pek çok ülkede paniğe neden olan Çin'in Long March-5B Y4 adlı 23 tonluk roketi dünyaya düştü. 4 Kasım'da saat 13.01 sıralarında atmosfere giriş yapan Çin roketi gökyüzünde bir süre süzüldükten sonra dünyaya çakıldı. Peki Çin roketi nereye, hangi ülkeye düştü? Çin roketi düştüğü yerde zarara neden oldu mu?

ABD Uzay Komutanlığı'ndan herkesin içine su serpen açıklama geldi. Çin'in kontrolden çıkan Long March 5B isimli fırlatma aracının dünyaya düşeceği açıklanmıştı. Açıklanan muhtemel düşüş noktaları arasında Türkiye'de bulunuyordu.

Çin roketi düştü mü?

Dünya çevresinde saatte 28 bin kilometre hızla dönerek yerküreye yaklaşan çin roketi sonunda dünyaya düştü. ABD Uzay Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beklenen düşüşün gerçekleştiğini açıkladı.

Çin roketi nereye, hangi ülkeye düştü?

ABD açıklamasına göre Çin roketinin atmosfere giriş zamanı 13.01 olarak kayıtlara geçti. Çin roketinin Pasifik Okyanusu'nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştü.

Çin roketi boyutu ne kadar?

Çin roketinin gövdesinin boyutu 10 katlı bir binanın boyutundadır. Çin roketi olan Long March-5B Y4 23 ton ağırlığındadır.

Türkiye Uzay Ajansı'ından, roketin Türkiye'ye düşeceği yönünde basında yer alan haberlere ilişkin açıklama geldi. Çin Ulusal Uzay İdaresi ile iletişim halinde olunduğu belirtildi ve "Karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı" bildirildi. Açıklamada, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" denildi.

Long March-5 hakkında

Long March-5 veya Changzheng 5 (CZ-5) ve ayrıca takma adı Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) tarafından geliştirilen bir Çin ağır yük fırlatma aracıdır. Yalnızca hipergolik olmayan sıvı iticiler kullanmak üzere tasarlanmış ilk Çin fırlatma aracıdır. Uzun Yürüyüş roket ailesinin beşinci yinelemesidir.

Şu anda iki CZ-5 çeşidi vardır: CZ-5 ve CZ-5B. Maksimum yük kapasiteleri, düşük Dünya yörüngesine (CZ-5B için) yaklaşık 25.000 kg (55.000 lb) ve yer sabit transfer yörüngesine (CZ-5 için) yaklaşık 14.000 kg (31.000 lb)'dir. 2021 itibariyle, insanlı ay görevi için tasarlanmış CZ-5G[10] olarak adlandırılan 3 çekirdekli bir insan derecelendirmeli varyantı[9] geliştirilme aşamasındadır; Bu varyant, mürettebatlı bir uzay aracını ay yörüngesine fırlatma yeteneğine sahip olacak.[





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