Almanya ülkeye girişte uygulanan bazı kısıtlamaları iki doz aşı olanlar için kaldırdı. Türkiye'den de Almanya'ya gitme planı yapanlar Çin aşısı Sinovac ile Almanya'ya gidilir mi? Sinovac aşısı olanlar Almanya'ya gidebilir mi? sorularını sormaya başladı. Almanya AB'nin tanıdığı aşılar ile turistik seyahat için ülkeye gelecek olanlara izin verecek. Peki Almanya'ya girişte Çin'in Sinovac aşısı kabul ediliyor mu?

Almanya ülkeye girişte uygulanan bazı kısıtlamaları iki doz aşı olanlar için kaldırdı. Türkiye'den de Almanya'ya gitme planı yapanlar Çin aşısı Sinovac ile Almanya'ya gidilir mi? Sinovac aşısı olanlar Almanya'ya gidebilir mi? sorularını sormaya başladı. Almanya AB'nin tanıdığı aşılar ile turistik seyahat için ülkeye gelecek olanlara izin verecek. Peki Almanya'ya girişte Çin'in Sinovac aşısı kabul ediliyor mu?

Almanya İçişleri Bakanlığı Almanya'ya seyahat etmeyi düşünenleri ilgilndiren önemli bir kararı açıkladı. Koronavirüse karşı aşılama tüm dünyada hız kazanmışken ve yaz ayları da gelince kısıtlamaların gevşetilmesine başlandı. Almanya 25 Haziran itibarıyla AB dışındaki ülkeler için iki doz aşı olanlara seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. Türkiye'de ise ne çok yapılan aşıların başında Sinovac aşısı geliyor. Almanya'ya seyahat etmek isteyen ancak Çin aşısı Sinovac ile aşılanan vatandaşlar Almanya'ya girişte sorun yaşayıp yaşamayacaklarını merak ediyor. Peki Çin aşısı Sinovac ile Almanya'ya gidilir mi? Sinovac aşısı olanlar Almanya'ya gidebilir mi?

Çin aşısı Sinovac ile Almanya'ya gidilir mi?

Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranlar artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabilecek. Türkiye'den Almanya'ya seyahat etmek isteyenler iki doz aşılarını da yaptırmış olamaları gerekiyor. Türkiye'de en fazla uygulanan aşı Çin aşısı Sinovac. Peki Çin aşısı Sinovac ile Almanya'ya girişe izin veriliyor mu?

Sinovac aşısı olanlar Almanya'ya gidebilir mi?

Biontech aşısının 2 dozunu da yaptıranlar Almanya'ya turistik ziyaret yapabilecek. Seyahatlerde BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşıları kabul ediliyor. Sinovac aşısı ve Rus aşılarının kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Aşı belgesi istenecek

Almanya'ya giriş yapanlardan en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair resmi belge istenecek.

Türkiye'de 40 milyon doz aşı uygulandı

Türkiye'de şimdiye kadar 25.235.508 kişiye 1. doz, 14.220.936 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 39.456.444 doz aşı uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.