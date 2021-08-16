Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo (İbrahim Özer) öldü mü? Cimilli İbo ölüm nedeni nedir?

Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo (İbrahim Özer) öldü mü? Sanat dünyası gelen son haber ile yasa boğuldu. Tüm Türkiye'nin Cimilli İbo olarak tanıdığı İbrahim Özer'in hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan açıklamada Cimilli İbo'nu bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Peki Cimilli İbo ölüm nedeni nedir?

Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo (İbrahim Özer) öldü mü? Sanat dünyası gelen son haber ile yasa boğuldu. Tüm Türkiye'nin Cimilli İbo olarak tanıdığı İbrahim Özer'in hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan açıklamada Cimilli İbo'nu bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Peki Cimilli İbo ölüm nedeni nedir?

Türkiye'nin Cimilli İbo adıyla yadığı Rizeli İbrahim Özer hayatını kaybetti. Cimilli İbo'nun bir süredir hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Cimilli İbo koroanvirüse yakalandıktan sonra tedavi görmüş ve hastalığı atlatmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi görmüştü. Böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo yaşamını yitirdi.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Cimilli İbo (İbrahim Özer) aslen Rize'lidir.

Rize İkizdere Cimil Köyü'ne mensuptur ve lakabı da bu köyden gelmektedir.

Küçüklüğüned kemençe çalmayı seven Cimilli İbo İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına sık sık gelerek eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır.

Cimilli İbo yöresel türkileri ile Tüm Türkye'nin yakından tanıdığı bir sanatçıydı.

Karadeniz türküleri ve kemençesi ile hafızalara kazınan Cimilli İbo böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rizeli sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CİMİLLİ İBO ŞARKILARI

Sibelim

Cayır Cayır Yanayi

Kakara Kikiri

Şakacı

Oyna, Cimilli İbo

Fıkralar

Konser Coşkusu

Hasretim Hepinize

Benida

Esma Hala

Sevdalı

Cimil'linin Düzüne

Ağla Yüreğim Ağla

Kemençe

Yalan Dünya Boş

Sallama Çayı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.