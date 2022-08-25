Cimer Portal Nedir? Cimer Hangi Şikayetlere Bakar?

Cimer portal nedir, ne işe yarıyor? CİMER açılımı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, vatandaşların her türlü dilek, istek, öneri ve şikayetlerini özgürce paylaşabilecekleri bir web servisidir. Cimer’e nasıl şikayet edilir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Cimer Portal Nedir?

Cimer portal nedir? Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan bir web servisine CİMER adı verilmekte. CİMER açılımı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olarak bilinmektedir.

Cimer Hangi Şikayetlere Bakar?

Cimer'e neler şikayet edilir? CİMER web servisinde dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımının yanı sıra “katılımcı” anlayışı çerçevesinde kamu politikalarına yönelik her türlü görüş ve önerinizi de iletebilirsiniz.

Cimer'e Nasıl Şikayet Edilir?

ALO 150 hattı aranarak şikayet sorgulaması yapılabilir. CİMER'e şikayet olup olmadığını anlamak için e-devlet sisteminin CİMER sayfasına giriş yapılabilir şikayet sorgulamaları için de T.C. Kimlik numarasının kullanılması gereklidir.

Cimer şikayet etmek için ister e-devlet üzerinden ister CİMER 'in kendi web sitesi üzerinden şikayet ve dilek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun için öncelikle www.cimer.gov.tr sitesine giriş yapmak gerekiyor.

Bu bağlamda mutlaka T.C. kimlik numarası, İsim soy isim ile beraber adres bilgileri doğru şekilde girilmelidir.