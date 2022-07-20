CİMER başvuru sorgulama 2022: CİMER şikayet başvuruları nasıl sorgulanır?

CİMER başvuru işlemi nedir? CİMER başvuru nasıl sorgulanır? Son zamanlarda halk tarafından bazı sorunlara cevap bulabilmek adına CİMER sistemine istek ve şikayetler iletilmekte. İlgi odağı haline gelen CİMER sistemine yoğun bir başvuru söz konusu. Halk tarafından arama motorunda en çok araştırılan konular arasında CİMER başvuru sorgulama işlemleri gelmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte tüm detaylar…

Ülkemizde bulunan milyonlarca vatandaş CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi sayesinde şikâyet, istek ve dileklerini dile getirebiliyor.Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına CİMER'e başvurulan şikâyet, istek ve taleplerin cevaplanması zorunlu kabul edilmekte. CİMER'e yapılan bu başvurulara 2 hafta içerisinde dönüş yapılması gerekmekte. Eğer ki 2 hafta içinde dönüş yapılmadı ise başvurulara en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılması kanunen zorunlu olmaktadır. E-devlet CİMER başvuru sorgulama, CİMER başvuru portalıişte merak edilen tüm detaylar haberimizde yer almakta. İşte detaylar.

CİMER BAŞVURU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

CİMER başvuru sorgulama nasıl yapılır? Son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer alan CİMER,20 Kasım 2006 yılında resmî gazetede yayımlanarak faaliyete geçen, vatandaşların ihbar, şikâyet ve istekleri gibi sorulara cevap olması için doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan bir web sitesidir. CİMER istek, şikâyet ve ihbar sitesi hakkında herkesin merak ettiği sorulardan birisi bir şikayetimize veya isteğimize istenilen cevabı alamadıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçmek için CİMER sorgulama nasıl yapılmakta olduğudur. CİMER başvuru sorgulama işleminde bulunmak için gerekli adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu adımlar şu şekildedir:

CİMER portal ile başvuru

CİMER portal ile başvuru yapabilmek içinilk olarak CİMER portalına giriş yapılması gerekiyor. İlk defa giriş yapacaksanız eğer şifremi unuttum tıklayarak T.C. numaranızı ve telefon numaranızı boş alanlara girdikten sonra telefonunuza yeni şifreniz gelecektir. Bu şifre ile girişini yapabilirsiniz. Size ait olan bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ardından CİMER'e telefon ile de başvuru yapılması mümkündür.

yapabilmek içinilk olarak CİMER portalına giriş yapılması gerekiyor. İlk defa giriş yapacaksanız eğer şifremi unuttum tıklayarak T.C. numaranızı ve telefon numaranızı boş alanlara girdikten sonra telefonunuza yeni şifreniz gelecektir. Bu şifre ile girişini yapabilirsiniz. Size ait olan bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ardından CİMER'e telefon ile de başvuru yapılması mümkündür. Aynı zamanda bu linkten daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde https://www.cimer.gov.tr/ CİMER şikâyet başvurularınızı da bu sistem üzerinden sorgulayabilirsiniz.

E-devlet CİMER başvuru sorgulama

E-devlet sistemi ile CİMER başvuru sorgulama işlemi oldukça kolaydır. Bunun için ilk önce en yakın PTT şubesinden E-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Ardından E-devlet sistemine giriş işleminizi gerçekleştiriniz. Daha sonra arama çubuğuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuru Sorgulama” yazan yere tıklayarak Cumhurbaşkanlığı şikâyet dilekçenize ulaşabilirsiniz.

Telefon ile başvuru sorgulama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan kısa adı ile CİMER, vatandaşlarve devlet arasındaki iletişimi arttırmak için oluşturulan bir web sitesidir. CİMER'e yapmış olduğunuz sorunlar hakkında bilgi almak günümüz teknolojisi ile oldukça kolay. Yapmış olduğunun sorunu telefon ile sorgulayabilirsiniz.Bu telefon numarası CİMER Alo 150 üzerinden hizmet vermektedir. Bu numarayı arayan vatandaşlara bulundukları ilin il Valiliği'nde yetkili bir kişi tarafından yanıt verilmekte. .