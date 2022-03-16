Çimento fiyatları düşecek mi 2022? Çimentoya indirim mi gelecek? Çimento fiyatı iner mi? İnşaat sektöründe çimento fiyatları sürekli tartışılan bir konu olmuştu. İnşaat maliyetlerinde önemli bir yere sahip olan çimento fiyatlarındaki inşaat sektöründe tepkiyle karşılanmış ve pek çok boykot kararı alınmıştı. Ticaret Bakanlığı çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle inceleme başlattı. Peki bu inceleme sonucunda çimento fiyatları düşer mi?

Çimento fiyatları düşecek mi? Çimentoya indirim mi gelecek? Çimento fiyatı iner mi? İnşaat sektöründe çimento fiyatları sürekli tartışılan bir konu olmuştu. İnşaat maliyetlerinde önemli bir yere sahip olan çimento fiyatlarındaki inşaat sektöründe tepkiyle karşılanmış ve pek çok boykot kararı alınmıştı. Ticaret Bakanlığı çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle inceleme başlattı. Peki bu inceleme sonucunda çimento fiyatları düşer mi?

Çimento fiyatları inşaat sektöründe sıkça tartışılan konulardan biri haline gelmişti. Sık sık inşaat sektöründen çimento fiyatlarında yaşanan artış protesto edilmiş ve boykot başlatılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda açıklama yapan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, "Aradan geçen sürede fiyatların gerilemesini bekledik ama 1 lira düşmedi. Bu nedenle Türkiye inşaat sektörünün çatı kuruluşu İMKON olarak, alt federasyonlarımız ve birliklerimizle birlikte aldığımız çimento zammını boykot kararımızı tüm Türkiye'de 9-24 Eylül tarihleri arasında iş durdurarak uygulayacağız" diye konuşmuştu

Çimento fiyatları düşecek mi?

Ticaret Bakanlığı, konut maliyetlerini doğrudan etkileyen çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle harekete geçti. Son dönemde artan şikayetler nedeniyle düğmeye basana Bakanlık, fiyatların belirlenmesi ile ilgili sektöre yönelik inceleme başlattı. Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirecek denetimlerle, maliyet artışları ve fiyat değişimleri araştırılarak haksız veya fahiş fiyat artışı olup olmadığına bakılacak.

Çimentoya indirim mi gelecek?

Müteahhitler ve ev yapmak isteyenler Çimentoya indirim mi gelecek? sorusunu sormaya başladı. Çimento fiyatlarının önümüzdeki süreçte ne olacağını kestirmek çok güç. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden olan inşaat sektöründe çimento fiyatları sektörü oldukça yakından ilgilendiriyor.

Çimento nedir?

Çimento (İtalyanca "cemento" kelimesinden alınmıştır), esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Çimento tanelerinin göz açıklığı 5 ila 90 mikron arasındadır.

Çimento nasıl yapılır?

Diğer bağlayıcı maddeler gibi çimentolar da, CaO, MgO gibi alkalin öğeler ve SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 gibi hidrolik öğelerden oluşur. Çimento bağlayıcılık görevini su ile tepkimeye girdikten sonra kazandığı için hidrolik bağlayıcı olarak adlandırılır. Alkalin ve hidrolik öğelerin oranları bağlayıcı maddenin niteliğini belirler.

Çimento, su ile karıştırılıp plastik hamur durumuna geldikten bir süre sonra havada ya da su içinde yavaş yavaş katılaşır. Bu katılaşma olayına piriz adı verilir. Normal şartlar altında ( 28 derece sıcaklık ve yağmursuz havada ) bu katılaşma olayı ilk on dakikada başlar ve adına Yalancı Piriz denir, bir saat civarında ise donma ve mukavemet artar. Ancak bu olay içinde bulunulan koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir, herhangi bir kimyasal priz geciktirici kullanılmadıysa ve hava sıcaklığı çok düşük değilse yaklaşık 10 saat gibi bir süreçte donma gerçekleşir. .