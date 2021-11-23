Cilt lekeleriniz varsa bu maskeleri yapın!

Cilt lekeleri birçok insanın ortak problemidir. Güneş sonrasında veya yapılan hatalı uygulamalar yüzünden ortaya çıkan lekeler estetik görünümü olumsuz etkilemektedir. Peki bu lekeler geçirilebilir mi? Kimyasal değil de doğal bir yöntemle lekeleri geçirmek mümkün mü? Lekelerinize iyi gelecek doğal maske tariflerini sizler için araştırdık...



Güneş yüzünden, kullanılan kimyasal ürünler, kullanılan ilaçlar, solaryum uygulaması ve kalıtsal faktörler yüzünden cildimizde çeşitli lekeler oluşabilir. Genel olarak birçok insanda güneşteki ultraviyole ışınlar yüzünden lekeler oluşabilir. Lekeler genel olarak çene, alın ve yanak bölgelerinde belirir. Lekeler görünümü bozar ve yüzün pürüzlü ve mat gözükmesine neden olur.

Cilt lekeleri doğal yollarla nasıl geçirilir?

Yeni oluşan veya oluşmaya başlamış cilt lekeleri doğru malzemelerle düzenli bir şekilde peeling yapılırsa yok olabilir. Bunun için en doğru malzeme limon ve baldır. Bir çorba kaşığı şeker, bir çorba kaşığı içme suyu ile yarım limon suyunu temiz bir kabın içerisinde güzelce karıştırın. Daha sonra kirden ve yağdan arındırdığınız cildinize masaj yaparak bu karışımı sürün. Beş dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu uygulamadan sonra bir çorba kaşığı bal ile yarım limon suyunu karıştırın ve pamuk kullanarak cildinize sürün. Yirmi dakika bu şekilde bekletin ve sonra yıkayın.

Bu uygulamayı akşam yapmalısınız. Çünkü limon cildi güneşe karşı hassaslaştırır ve cildinizde bu meyvelerin kalıntısıyla güneşe çıktığınızda leke oluşumu kolaylaştırır.

Bu önerimiz hoşunuza gitmediyse bir de elma sirkeli cilt toniği tarifimizi anlatalım. Cilt tipiniz ne olursa olsun yatmadan önce bu toniği güvenle kullanabilirsiniz. Bu toniği düzenli olarak kullanırsanız zaman içerisinde cildinizdeki lekelerin rengi açılacaktır. Bir şişenin içerisine yarı yarıya elma sirkesi ve temiz içme suyu koyun. Kirden ve yağdan arındırarak temizlediğiniz cildinize pamuk yardımıyla masaj yaparak bu karışımı sürün. Ayrıca pamuğun üzerine birkaç damla taze sıkılmış limon suyu da koyabilirsiniz, bu toniği daha etkili hale getirecektir. Toniği yüzünüze uyguladıktan sonra yıkamadan uyuyun. Sabah kalkınca hemen yüzünüzü temizleyin. Güneşe çıkmadan önce cildiniz tonikten tamamen arındırılmış olmalıdır. Aksi taktirde cildinizde lekeler oluşabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.