Cilt lekelerini doğal bir maskeyle yok edebilirsiniz

Cilt lekeleri birçok kadının problemidir. Güneş sonrasında veya yapılan hatalı uygulamalar neticesinde ortaya çıkan lekeler çok can sıkıcıdır. Peki bu lekeler geçer mi? Kimyasal değil de doğal bir yöntemle geçirmek mümkün mü? Lekerinize iyi gelecek doğal maske tariflerini sizler için derledik...



Güneş sonrasında, kullanılan kimyasal ürünlerden dolayı, kullanılan ilaçlardan dolayı, solaryum uygulaması yüzünden ve kalıtsal faktörler sebepli cildimizde lekeler oluşabilir. Genellikle birçok kadında güneşteki ultraviyole ışınlardan kaynaklı lekelenmeler görülür. Lekeler genellikle çene, alın ve yanak bölgelerinde olur. Lekeler güzelliğimizi gölgeler ve yüzümüzün pürüzlü ve mat gözükmesine sebep olur. Ayrıca yaş ilerledikçe el üstünde, sırtta ve göğüs bölgesinde de lekelere rastlanır.

Ciltteki lekeler masum mu?

Ciltteki lekeler üç çeşittir. Gebelik lekelenmesi malezma, yaşa bağlı görülen benler ve lentigo.

Malezma yani gebelik lekelenmesi kadınlarda hamileliğe bağlı yüksek östrojen hormonu yüzünden oluşur. Ayrıca doğum kontrol hapı kullanan kişilerde de görülebilir. Genellikle alında, yanakta ve üst dudak bölgesinde oluşur.

Seboreik keratoz ilerleyen yaşa bağlı göğüste, omuzda, elde ve yüzde görülen benlere denir. Bu benler siyah veya kahverengi bir renge zaman içerisinde dönüşür.

Lentigo ise karaciğer veya yaşlılık lekesi olarak bilinmektedir. Çilden daha koyu renktedir.

Lekeli cilde sahip olanlar nelere dikkat etmeli?

Cildinizde lekeler varsa cilt temizliğine mutlaka dikkat etmelisiniz. Cildinize kullandığınız ürünleri çok iyi seçmelisiniz. Lekeleri gidermek için kimyasal uygulamalar mevcuttur. Fakat evde doğal bir şeyler de deneyebilirsiniz. Peki evde doğal bir maske nasıl ve hangi malzemelerle hazırlanmalı?

Doğal maske tarifleri

Bir demet maydanozu kaynar suyun içine atıp 15 dakika kaynattıktan sonra soğutun ve süzün. Daha sonra içerisine beş yemek kaşığı limon suyu ilave edin. Bu karışımı cam bir şişeye koyun ve her gün pamukla temiz cildinize uygulayın.

İki çorba kaşığı maydanoz ezmesi, bir çorba kaşığı kâfur yağı, iki çorba kaşığı rendelenmiş salatalık, yarım limon suyu, bir yemek kaşığı kil ve bir yemek kaşığı rendelenmiş soğanı bir kaba koyun ve karıştırın. Daha sonra bu karışımı temizlediğiniz lekeli bölgeye sürün. Kuruyana kadar bekleyin ve sonra ılık suyla durulayın. Bu karışımı haftada iki defa uygulamanız gerekir.

Bir çay kaşığı karbonat ve bir çorba kaşığı yoğurdu bir kasede karıştırın. Daha sonra bu karışımı lekeli bölgeye sürün ve 15 dakika kadar bekletin ve ılık suyla durulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.