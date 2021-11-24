Cilt lekelerinden kurtulmak için...

Cilt lekeleri birçok insanda görülür. Güneş veya yapılan hatalı uygulamalar yüzünden ortaya çıkan lekeler estetik görünümü oldukça olumsuz etkilemektedir. Peki bu lekeler geçirilebilir mi? Doğal bir yöntemle lekeleri geçirmek mümkün mü? Lekelerinize iyi gelecek doğal maske tariflerini sizler için araştırdık...



Güneş maruziyeti, kullanılan kimyasal ürünler, kullanılan ilaçlar, solaryum uygulaması ve kalıtsal faktörler yüzünden cildimizde istenmeyen lekeler oluşabilir. Genellikle birçok insanda güneşteki ultraviyole ışınlar yüzünden lekeler oluşur. Lekeler genel olarak çene, alın ve yanak bölgelerindedir. Bu lekeler estetik görünümü bozar ve yüzün pürüzlü ve mat gözükmesine neden olur.

Cilt lekeleri hangi doğal maskelerle geçirilebilir?

Aloe vera jeli - Aloe vera cilt hücrelerini yenileyici bir özelliğe sahiptir. Aloe vera jelinden maske hazırlamak için bir çorba kaşığı aloe vera jeli, bir ampul E vitamini, bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya Hindistan cevizi sütüne ihtiyacınız olacak. Malzemeleri temin ettikten sonra hepsini bir kabın içerisinde güzelce karıştırıp homojen bir hale getirin. Daha sonra pamuk yardımıyla, yağdan ve kirden arındırdığınız temiz cildinize bu karışımı sürün. Yarım saat kadar cildinizde karışımı bekletin ve daha sonra ılık suyla durulayıp temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

Renk açıcı cilt temizleme yağı - Sandal ağacı yağı, cildimiz için çok besleyici bir yağdır. Ayrıca cilt lekelerini hafifletir ve ciltte oluşan kırışıkların görünümünü azaltır. Hint yağı ve Hindistan cevizi yağı ise cildin yumuşamasını sağlar, ciltteki lekelerin renginin açılmasına yardımcı olur. Sandal ağacı yağı, Hindistan cevizi yağı ve Hint yağından birer çorba kaşığı alıp bir kabın içerisinde karıştırın. Daha sonra parmaklarınızla yüzünüze hafifçe masaj yaparak iyice yağı cildinize yedirin. Pamuklu bir bez veya büyükçe bir pamuk parçasını kaynar su dolu bir kabın içerisine batırıp çıkarın ve suyunu sıkın. Daha sonra sıktığınız bez veya pamukla yüzünüzdeki yağı nazikçe temizleyin. Bu yöntemi gün içerisinde cildinizi temizlemeye gerek olmadan yapabilirsiniz. Bu uygulama haftanın her günü yapılabilir. Cildiniz kuruysa bu uygulamayı yaptığınızda ekstra nemlendirici kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Çünkü bu uygulama cildinizi nemlendirecek ve yumuşatacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.