Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan kaç sene hapis cezası aldı? Çilem Doğan hapse girecek mi? Kendisine şiddet uyguladığı ve seks kölesi olarak kullandığı iddiasıyla 8 Temmuz 2015’te Hasan Karabulut’u kurşunlayarak öldüren Çilem Doğan'ın yargılandığı davada flaş gelişme yaşandı. Çilem Doğan Yargıtay tarafından cezası kesinleştirilene kadar serbest bırakılmıştı. Yargıtay son kararı söyledi ve Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek. Hikayesi ile tüm Türkiye'nin gündemine gelen Çilem Doğan'ın kim olduğu da merak ediliyor.

Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan kaç sene hapis cezası aldı? Çilem Doğan hapse girecek mi? Kendisine şiddet uyguladığı ve seks kölesi olarak kullandığı iddiasıyla 8 Temmuz 2015'te Hasan Karabulut'u kurşunlayarak öldüren Çilem Doğan'ın yargılandığı davada flaş gelişme yaşandı. Çilem Doğan Yargıtay tarafından cezası kesinleştirilene kadar serbest bırakılmıştı. Yargıtay son kararı söyledi ve Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek. Hikayesi ile tüm Türkiye'nin gündemine gelen Çilem Doğan'ın kim olduğu da merak ediliyor.

Çilem Doğan kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorladığı iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u tabanca ile vurarak öldürmüştü. Kadın hakları savuncuuları bu olayın meşru müdafa olarak değerlendirilmesi grektiğini dile getirmişti. Türkiye'nin gündemimne oturan olayda Doğan, ‘haksız tahrik've ‘iyi hal' indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay tarafından cezası kesinleştirilene kadar 50 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı. Öldürdüğü eşinin ailesiyse karara itiraz etmiş, mahkeme ise bu itirazı reddetmişti. Yargıtay 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan'ın cezasını onadı. Çilem Doğan, yeniden hapse girecek.

Çilem Doğan kimdir?

Çilem Doğan Adana'da kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan bir çocuğunun babası Hasan Karabulut'u öldürmüştü.

Çlem Karabulut 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezası kesinleştirilene kadar 50 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı.

Cezaevinden çıkarken konuşan Çilem Doğan tüm mücadelesinin çocuğunun gülüşü için olduğunu aktardı ve sözlerine şöyle devam etti: "Tüm mücadelemiz devam edecek. Kadınlarımız için mücadele edeceğiz. Biz, yine kirpiğimiz yere düşmesin diye mücadele edeceğiz. Tekrardan 'Kadınlar ölmesin' diyeceğiz, hepinize çok teşekkür ediyorum."

Çilem Doğan Yargıtay'ın cezasının onaması üzerine yeniden cezaevine girecek.

Hapis cezasının onanmasının ardından konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, "Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.