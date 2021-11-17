Cildinizi bu yağlarla temizleyerek kirlerden kurtulun

Yüzümüzü derinlemesine temizlememiz çok önemlidir. Bu temizlik sağlanmazsa cildimizde birçok problem oluşabilir. Birçoğumuz yüz temizliği için kimyasal ürünlere yöneliyor. Fakat doğal yağlar kullanarak cildinizi temizleyebilir ve ona birçok fayda sağlayabilirsiniz. Peki hangi yağlar yüz temizliğinde kullanabilir? Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık...

Cildimizi ve özellikle yüzümüzü sağlıklı olması için derinlemesine temizlememiz gerekir. Birçoğumuz yüz temizliği için piyasada satılan ve kimyasal içeriğe sahip temizleme sütlerini, yüz sabunlarını veya yüz yıkama jellerini satın alıyoruz. Bu ürünler zaman içerisinde vücutta birikip birçok sağlık problemine neden olabiliyor.

Cildimizi doğal yağlar kullanarak temizlersek daha sağlıklı, daha güvenli ve daha ucuz bir yöntem tercih etmiş oluruz. Cildi yağ ile temizlerken bir taşıyıcı yağı bir esans yağ ile karıştırıp kullanmamız gerekiyor. Esans yağlar çok güçlüdürler. Bu yüzden cildimize uygulamadan önce mutlaka taşıyıcı yağlarla karıştırıp seyreltmemiz gerekir.

Bitki yağlarını cildimize sürdüğümüzde, cildimizin ürettiği yağla karışarak gözeneklerin tıkanmasına sebep olan kirleri kolayca çözer. En kolay ulaşabileceğiniz taşıyıcı yağ soğuk sızma natürel zeytinyağıdır. Ayrıca Hindistan cevizi yağı veya tatlı badem yağını da taşıyıcı yağ olarak tercih edebilirsiniz. Esans yağlar arasında hemen her cilt tipi için uygun olanlar aynısefa, papatya, lavanta, yasemin, buğday veya kuşburnu yağlarıdır.

Eğer çok yağlı ve sıklıkla sivilce çıkartan bir cilt tipiniz çay ağacı, nane veya kekik yağını tercih edebilirsiniz.

Cilt temizleyici yağ nasıl hazırlanır?

Boş ve temiz bir şişenin içerisine, seçtiğiniz taşıyıcı yağdan beş çorba kaşığı ve seçtiğiniz esans yağdan on beş damla ekleyip karıştırın. Cilt temizleyici yağınız bu şekilde hazır olacaktır. Her kullanımdan önce yağın iyice karışması için yeniden çalkalamalısınız.

Cilt temizleme yağından az bir miktarı avcunuza dökün ve iki elinizde bu karışımı tüm yüzünüze sürün. Daha sonra hafifçe masaj uygulayın. Makyaj pamuğunu sıcak suya batırın çıkarın ve iyice sıkarak fazla suyunu çıkarın. Daha sonra yağı uyguladığınız bölgeleri silerek temizleyin.

Bu yağlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden öncelikle elinizin küçük bir noktasına yağdan bir miktar sürün. 24 saat içerisinde cildinizde kızarma, şişlik, kabarma gibi sorunlar oluşmazsa yağı kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.