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Cildinize bunları sürerek hata yapıyorsunuz
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TIMETURK / GENEL / Cildinize bunları sürerek hata yapıyorsunuz

Cildinize bunları sürerek hata yapıyorsunuz

Cilt bakımına özen gösteren kadınlar yaşadıkları cilt problemlerine evde maske hazırlayarak çözüm bulmaya çalışıyor. Fakat bazen kulaktan dolma bilgilerle yapılan bu maskeler cildimize fayda yerine zarar sağlıyor. Çünkü cildimiz çok hassastır ve her malzeme cildimize iyi gelmez. Peki hangi malzemeler asla cilde sürülmemeli? Sizler için araştırdık...

20 Dakika Önce
2021-10-06 19:21:08
Cildinize bunları sürerek hata yapıyorsunuz

Kadınlar kendileriyle ilgilenmeyi, ciltlerine bakım yapmayı ve aynaya baktıklarında gördükleri sonuçtan memnun olmayı severler. Bu yüzden ciltlerindeki problem için veya sadece kendini iyi hissetmek için yüzlerine maske uygularlar. Fakat evde yaptığımız maske sandığımız kadar masum olmayabilir.

Uzmanlar evde yapılan birçok maskenin cilde fayda sağlamadığını, hatta zarar verdiğini söylüyor. Hassas ciltlerimize önümüze gelen malzemeyi katıp karıştırarak yaptığımız maskeler zarar verebilir...

UV ışınları, stresli hayat, sağlıksız beslenme, hormonal değişimler, kirlilik cildimizde akne oluşumuna, cilt lekelerine ve ciltte yağ oranının yükselmesine sebep olabiliyor. Problemli ciltlere sahip insanların kulaktan dolma bilgilerle ciltlerine uyguladıkları maskeler ise bu sorunları geçirmek bir yana dursun ciltte iltihaplı yaralara, sivilcelere neden olabiliyor.

Peki hangi malzemeler ciltten uzak tutulmalı?

Yağlı ciltler için uygulanan yumurta akı maskeleri kolayca bakteri oluşumuna sebep olduğu için cildinize zarar verebilir.

Akneli bir cilde sahipseniz yüzünüze uygulayacağınız maskenin içinde limon varsa bu maskeyi kullanmanız büyük bir hata olacaktır. Çünkü limonun pH değeri yüksektir. Bu yüzden de cildin doğal dengesi limon yüzünden bozulabilir.

Mayonezi yüz bakım maskesine katarsanız yüksek yağ oranı yüzünden cildinizde sivilce çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Siyah noktaları yok etme ve gözenekleri açmak için diş macunu kullanılıyor. Fakat diş macunu içerisindeki nane ve parfüm ciltte sivilcelenme olmasına sebebiyet verebiliyor.

Ayrıca saçınıza gün içerisinde bozulmaması için kullanılan saç spreylerinden sıkıyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bu spreylerin içerisindeki kimyasal maddeler yüzünüzde cilt lekesi oluşmasına neden olabilir. Saç spreylerini yüzünüze gelmeyecek şekilde ve uzak mesafeden sıkmanızı tavsiye ederiz.

Çok hassas bir yapıda cildiniz varsa cilt problemleriyle karşılaştığınızda kulaktan dolma bilgilerle maske hazırlamamalı mutlaka işinin ehli bir dermatoloğa başvurmalı ve muayene olduktan sonra verdiği tavsiyelere uymalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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