Cildinizdeki morluğu geçirmek için...

Vücuda alınan darbeler yüzünden morluklar oluşur. Bu morluklar önce kırmızı-pembeyken, sonra mavi yeşil-sarı renge dönüşür. Peki morluklar nasıl geçer? Sizin için bu sorunun cevabını araştırdık...



Vücuda alınan bir darbe veya çarpma etkisiyle morluklar oluşur. Morlukların geçme süresi oluşma nedeni, morluğun şiddeti ve bulunduğu alana göre değişiklik gösterir.

Ezikler ciltte renk değişikliğine sebep olur. Ezik önce kırmızı-pembeyken, sonra mavi yeşil-sarı renge dönüşür. Şişme de görülür. Ağrılı veya ağrısız olabilir. Eğer ezik kemiğin hemen üstündeyse rahatsızlık verir. Kan geri emildikçe eziğin rengi solar. Eğer herhangi bir yere çapmadığınızdan eminseniz ve vücudunuzda sık sık morluk oluşuyorsa, mutlaka doktora başvurmanız gerekir.

Düşme, çarpma ve darbeye bağlı olarak oluşan morluklar, alınan darbeye göre mavi ve kırmızı renk aralığında olur. Herhangi bir tedavi uygulanmadığında genellikle bir hafta içerisinde geçer. Fakat bazı durumlarda iki haftaya kadar da uzayabilir. Bazı tedavi yöntemleri ile bu süreyi kısaltabilirsiniz.

Morlukları doğal bir şekilde nasıl geçirebiliriz?

Soğan - Soğanı iki parçaya bölün ve bir parçasını morluk oluşan bölgeye uygulayın. Bu işlemi düzenli bir şekilde uygulayarak şişkinlik, ağrı ve morlukların kısa süre bir süre içerisinde geçmesini sağlayabilirsiniz.

Zencefil - Zencefil iltihap giderici özelliğe sahiptir. Bu yüzden morluk tedavisinde kullanılabilir. Zencefili ikiye bölün ve morluk oluşan bölgeye koyarak bekletin.

Sirke - Sirke, kan akışını artırır. Bu sayede morlukların daha kısa bir süre içerisinde geçmesini sağlar. Sirkeyi ılık su ile karıştırın ve temiz bir pamuk yardımıyla moraran bölgeye sürün. Bu uygulama için elma sirkesi veya alıç sirkesi kullanabilirsiniz.

Maydanoz - Maydanozu ezin ve macun kıvamına getirin. Bu macunu morluk oluşan bölgeye sürün ve beş dakika boyunca bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın.

Yaban mersini - Yaban mersini özü kılcal damarları güçlendirir ve bu sayede oluşmuş morluğun kısa bir süre içerisinde geçmesini sağlar. Bunun için bir veya iki tane yaban mersinini blenderdan geçirip sıvı bir kıvama getirin. Daha sonra bu karışımı morlukların üzerine sürün ve on dakika bekletin.

Soğuk et - Düşme ve çarpma durumlarında, acıyan bölgeye soğuk kırmızı et koyun ve bekletin. Morluk oluşması önemli ölçüde engellenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.