Cildinizdeki kırışıklıklara moringa yağı sürerseniz...

Moringa, Himalaya dağlarına özgü küçük bir ağaçtır. Moringa ağacının tohumu, kökü, kabuğu, çiçeği, yaprağı beslenme, endüstriyel ve tıbbi amaçlı kullanılır. Peki moringa yağının cildimize ne gibi bir faydası var? Sizler için araştırdık...



Himalayalar dağlarında yetişen moringa ağacı mücize ağaç olarak tanınır. Ayrıca tohum kabuklarının şekli nedeniyle baget ağacı da denir.

Moringa ağacının tohumları yüksek oranda yağa sahiptir. Bu yağlar tekli doymamış yağdır. Moringa tohumunun yağı protein, steroller ve tokoferoller gibi birçok besin bileşiğine sahiptir. Moringa yağı yemeklik olarak da uçucu yağ olarak da kullanılır ve saçlar için, cilt için çok faydalıdır. Moringa yağı çok eski zamanlardan beri tıbbi amaçla ve kozmetik amaçla kullanılmaktaydı. Moringa tohumunun yağının çıkarılabilmesi için soğuk presleme işlemi uygulanır.

Moringa yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Moringa yağı içerdiği oleik asit sayesinde cilt temizliğinde ve cildi, saçı nemlendirmek için kullanılabilir.

Yemeklik moringa yağı kötü kolesterolü düşürür.

Moringa yağındaki beta-sitosterol maddesi antioksidan ve antidiyabetik özelliktedir.

Moringa yağı antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde sivilcelere, siyah noktalara ve cilt lekelerine şifa olur.

Moringa yağı kesiklerin, yanıkların ve döküntülerin iyileşmesine yardımcı olur. Cilde doğal bir parlaklık veren bu yağ kırışıklıkları giderir ve cildin sarkmasının önüne geçer.

Moringa yağı saçlar için nasıl kullanılır?

Moringa yağını saçlarınızın bakımında kullanmak istiyorsanız iki su bardağı badem yağı, 5-10 damla moringa yağı, 5-10 damla çay ağacı yağını bir kapta karıştırın ve saç köklerinize masaj yaparak uygulayın. Saçınızı bu şekilde bir geçe bekletin ve daha sonra şampuanınızla yıkayın.

Moringa yağını satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Moringa yağını satın alırken uçucu mu yoksa taşıyıcı bir yağ mı olduğuna dikkat etmelisiniz. Uçucu yağlar cilde kullanılırken taşıyıcı bir yağ ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Moringa yağını yemeklerinizde kullanmak üzere alıyorsanız esansisel yağları değil yemeklik moringa yağını tercih etmeniz gerekir.

Moringa yağını cildinizde kullanacaksanız mutlaka organik ve soğuk preslenmiş, cilde uygun bir moringa yağı satın almaya dikkat edin. Çünkü moringa yağı yakıt olarak ve makine yağlamak için de üretilebilmektedir.

Satın aldığınız moringa yağında hafif bir fıstık kokusu olmalı ve sarı renkte olmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.