Cildinizde sivilce çıkmasını önlemek için bu besinleri tüketin

Sivilceler stres, uykusuzluk ve yağlı bir beslenme şekline bağlı olarak cildimizde çıkabiliyor. Görünümümüzü oldukça bozan sivilceler bazen de ağrılı olup canımızı yakabiliyor. Peki sivilce çıkmasını beslenme şeklimizi değiştirerek önleyebilir miyiz? Sizler için sivilce çıkmasını önleyen besinleri araştırdık...



Ergenlikte tanışmaya başladığımız sivilceler başımıza dert oldular. Olur olmadık zamanda suratımızın tam ortasında çıkan sivilceler estetik görüntüyü bozmakla kalmıyor bazen de ağrılı olabiliyor. Fakat bazı besinleri tüketerek sivilcelerin oluşumunun önüne geçmek mümkün.

Hangi besinler sivilce çıkmasını önlüyor?

Havuç - Sivilcelerden kurtulmak için sağlıklı beslenmeye özen göstermemiz gerekiyor. Havuç bol miktarda A vitamini içeren bir besindir. A vitamini, vücudumuzda antioksidan etki gösterir. Bu sayede vücudumuzu arındırır ve sivilcelerden korunmamızı sağlar.

Lahana - Lahana birçok insanın burun kıvırdığı bir besindir. Fakat vücudumuza oldukça fayda sağlayan bir besin değerine sahiptir. Lahana da tıpkı havuç gibi A vitamininden zengin bir besindir. Bu sayede antioksidan özellik göstererek sivilce oluşumuna sebep olan mikroplardan vücudumuzun arınmasını sağlar.

Limon - Limon C vitamininden çok zengin bir besindir. C vitamini de tıpkı A vitamini gibi vücudumuzda antioksidan etki gösterir. Bu sayede sivilcelerin oluşumuna neden olan mikropları vücudumuzdan uzaklaştırır.

Portakal - Portakal da tıpkı limon gibi C vitamininden oldukça zengin bir meyvedir. Portakalı daha sık tüketerek C vitaminini vücudunuza alıp sivilce oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

Domates - Domates likopen adlı bir madde içerir. Bu madde cildi dışarıdan gelen etkilerden korur. Yani sivilce oluşumuna neden olan iç ve dış etkilerden korunmanızı sağlar. Günde iki büyük domatesi düzenli bir şekilde tüketirseniz cildiniz çok daha sağlıklı bir hale gelecektir. Ayrıca domatesi püre yapıp pirinç unuyla karıştırırsanız cildiniz için harika bir maske hazırlamış olursunuz.

Tam tahıllı ekmek - Tam tahıllı ürünler içerisindeki tahıllardan dolayı çok fazla miktarda mineral, vitamin ve besin lifi içerir. Besin lifleri kanımızın düzenli bir şekilde dolaşmasını sağlar. Düzenli dolaşan kan, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işlemesini ve hormonlarda oluşan dengesizliğin ortadan kalmasını sağlar. Hormonlar dengelenir ve kan da düzenli bir şekilde vücudumuzu dolaşırsa sivilce oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.