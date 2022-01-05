Cildinizde koyu lekeler varsa...

Hadiste bile övülen çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesinden tutun da solunum sıkıntılarını düzeltmesine kadar birçok faydayı içerisinde barındıran çörek otu, baharat olarak mutfaklarda kullanıldığı gibi yüzyıllardır geleneksel tıpta da kullanılıyor.

Güneybatı Asya, Akdeniz ve Afrika'ya özgü bir bitki olan Nigella sativanın tohumlarını çörek otu olarak adlandırıyoruz. Çörek otunun yüzyıllardır şifalı olduğu bilinmektedir. 14 asır önce Hz. Muhammet (sav) bile hadislerinde çörek otunun önemine değinmiştir.

Günümüzde çörek otunun yağına da oldukça talep artmıştır. Ana etken maddesi timokinon olan çörek otu yağı antibakteriyel ve antikanserojendir. Çörek otu içerisinde çinko, kalsiyum, demir, selenyum, magnezyum ve amino asitler gibi mineraller ve A vitamini ,C vitamini, B1, B6, biotin, niasin ve folik asit gibi vitaminleri barındırır. Bu zengin içeriği sayesinde insan vücuduna saymakla bitmeyen faydalar sunmaktadır.

Çörek otu yağının yararları neler?

Bağışıklık sistemini güçlendiren, iltihabı azaltan çörek otu yağı vücutta enfeksiyonlarla da savaşır. Haricen uygulandığında bu yağ cilt ve saç sağlığına iyi gelmektedir. Yüksek tansiyon, astım ve kan şekeri seviyelerinde olumlu sonuçlar verir.

Bağışıklığı güçlendirdiği için vücudunuzu grip, soğuk algınlığı ve virüslerden korur. Alerjik burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun akıntısı ve hapşırmayı iyileştirir. Astıma ve bronşite karşı faydalıdır.

Diyabeti kontrol altında tutar. Sindirim problemlerine iyi gelir. Hazımsızlık, gaz, iştahsızlık veya ishal yaşıyorsanız çörek otu yağı size yardımcı olacaktır. İltihap önleyici özelliği olduğu için romatizma ve iltihaplı hastalıklar üzerinde olumlu etkileri vardır.

A,C ve B vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller içerdiği için cilt sağlığına olumlu katkıları vardır. Düzenli kullanırsanız cildinizi nemlendirir, koyu lekelerin renginin açılmasını sağlar. Cildiniz genç ve parlak görünür.

Saç bakım rutininize eklediğiniz çörek otu yağı, biotin ve folik asit içeriği sayesinde saçlarınızın daha güçlü ve daha parlak olmasını sağlayacaktır.

Çörek otu yağı nasıl kullanılmalı?

Çörek otu yağı sıcağa uygun bir yağ değildir, pişirilmemelidir. Salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Yemeklerinize ise pişirdikten sonra eklemeniz uygun olacaktır.

Günde 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz. Fazlası vücudunuzda yan etkiler doğurabilir. O yüzden doğal bir içerik de olsa, çok faydalı da olsa tüketirken aşırıya kaçmamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.