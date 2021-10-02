Cildiniz kırışmaya başladıysa...

Ciltte en çok yüz, boyun, eller ve ön kollar gibi güneşe maruz kalan kesimlerde görülen kırışıklıklar yaşlanmanın doğal bir öğesidir. Kırışıklıkların nedeni genellikle cilt yapısı ve dokusu ve genetiktir. Fakat açık tenli kişilerin cildindeki kırışıklıkların sorumlusu genellikle güneş maruziyetidir. Cildinizdeki kırışıklar için evde kırışıklık kremi hazırlayabilirsiniz. İşte tarifi...



Seneler ilerledikçe cildimizde elastikiyet kaybı, kolajen kaybı veya mimik çizgileri yüzünden kırışıklık oluşur. Doğduğumuzdan beri istem dışı kasılan kaslar, kolajen dokusuna zarar verir ve mimik çizgileri zamanla yerleşik kırışıklıklara dönüşür. Gelin bu durumu daha yakından inceleyelim...

Cildimiz neden kırışır?

Kırışıklıklar çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Peki nedir bu faktörler?

İnsanlar yaşlandıkça ciltleri daha az elastik olur. Bu da cildimizin daha kırılgan bir yapıda olmasını sağlar. Doğal yağ üretimi cildimizde azalır bu da kuruluk yapar. Kuru cilt daha kırışık görünür. Yaşımız daha da ilerledikçe cildin derin katmanlarındaki yağlar da azalır. Doğal olarak cilt gevşer, sarkar ve ciltte belirgin çizgiler ve çatlaklar oluşur.

Ultraviyole ışık ciltteki kırışıklığın sorumlularındandır. UV ışığına maruz kalan cildin yaşlanma süresi hızlanır. Ultraviyole ışık ayrıca cildin bağ dokusundaki kolajen ve elastin liflerinin parçalanmasına neden olur. Bu da kırışık bi cildi beraberinde getirir. UV ışıkları yüzünden cilt zamanla destekleyici bağ dokusunu kaybeder. Bu da dayanıklılığını ve esnekliğini kaybetmesine sebep olur. Dolayısıyla cilt sarkmaya ve kırışmaya başlar.

Sigaranın birçok zararı var. Bunlardan biri de kolajen üzerinde olumsuz etkiler oluşturarak doğal yaşlanma sürecini hızlandırması ve cildi kırıştırmasıdır.

Cildin kırışması önlenebilir mi?

Cildimizdeki kırışmayı azaltabileceğimiz önlemler vardır. Öncelikle cildinizi güneşe karşı korumalı, güneş altında geçirdiğiniz vakti kısıtlamalısınız. Güneşli günlerde şapka, uzun kollu gömlek ve güneş gözlüğü kullanmalı ayrıca cildinize uygun bir güneş kremi temin edip yıl boyu sürmelisiniz.

Kuru bir ciltte dolgun cilt hücreleri büzüşür. Bu yüzden cildinizde erkenden ince çizgiler ve kırışıklıklar belirebilir. Bunun önüne geçmek için cildinizi sürekli nemli tutmalısınız.

Cildinizin erken yaşlanmasını istemiyorsanız sigara içmeyi bırakmalısınız ve sigara dumanının olduğu ortamlardan uzak durmalısınız. Sigara kullanmayı bıraktıktan sonra cilt renginiz ve dokunuz iyileşecektir.

Sağlıklı beslenmek de cilt sağlığı için oldukça önemlidir.



Ciltteki kırışıklıklar için doğal bir krem hazırlamak mümkün mü?

Cildinizdeki kırışıklıkları azaltmak için evlerinizde doğal malzemelerle krem hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan; iki yemek kaşığı bal mumu, iki yemek kaşığı badem yağı, dört yemek kaşığı kayısı özü, yarım çay kaşığı limon suyudur.

Balmumu ve badem yağını benmari usulü ısıttıktan sonra diğer malzemeleri de içine koyup karıştırın ve buzdolabında bekletip kullanın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.