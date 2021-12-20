Cildi temizleyen balkabağı maskesi nasıl yapılır?

Balkabağını genellikle tatlı olarak tüketmeye alışığız. Fakat ondan çok güzel çorbalar, turtalar, soslar da yapılabiliyor. Ayrıca yüz maskesi de hazırlanabiliyor. Peki balkabağı maskesi nasıl hazırlanır? Balkabağının vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Balkabağı potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir içeren bol lifli bir meyvedir ve vücudumuza birçok fayda sağlar. Genellikle tatlısını, çorbasını, sütlacını yaptığımız balkabağından çok faydalı bir yüz maskesi de hazırlayabilirsiniz.

Balkabağı maskesi nasıl hazırlanır?

Balkabağı maskesi cildinizi nemlendirir ve rahatlatır. Aynı zamanda cildinizi temizleyerek peeling etkisi oluşturur. İçeriğinde bulunan A vitamini ve C vitamini sayesinde cildinizi de besler.

Balkabağı maskesi için iki çorba kaşığı taze balkabağı püresi ve bir tane yumurtanın akına ihtiyacınız olacak.

Maskeyi hazırlamak için yumurtanın akını güzel bir şekilde çırpın ve içerisine balkabağı püresini ilave edin. Kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından arındırdığınız temiz cildinize bu karışımı uygulayın ve on beş dakika kadar bekletin. Daha sonra önce ılık sonra soğuk su ile cildinizi durulayarak maskeden arındırın. Daha sonra temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde cildinizi kurulayın.

Bal kabağının besin değeri nedir?

100 gram balkabağında 5 gram karbonhidrat, 2.2 gram lif, 1.1 gram protein, 0.1 gram yağ ile 383 miligram potasyum, 0.8 miligram demir ve 22 miligram kalsiyum vardır. %90'ı sudan oluşan bu balkabağı yüksek oranda potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko ve bakır mineralleri ile A vitamini, folik asit, C vitamini ve B vitamini içerir.

Balkabağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Balkabağı Potasyum, sodyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyumdan zengin olduğu için özellikle çocuklarda kemik gelişimine katkıda bulunur. Yaşlıların ise kemiklerini güçlendirir. Balkabağı yüksek oranda demir içerir. Bu sayede demir eksikliğine bağlı olarak oluşan kansızlığı önler. Yüksek miktarda beta karoten içeriği ile vücudu mikroplardan korur, iltihapların iyileşmesin ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Balkabağı bol miktarda lif içerir. Bu lifler vücudumuzdaki toksinlerin ve zararlı yağların büyük çoğunluğunu vücuttan dışarı atmaya yardımcı olur. Kolesterolün düşmesine de destek olur. A vitamini içerdiği için balkabağı göz sağlığına da çok iyi gelmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.