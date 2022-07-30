Cildi canlandırmak için yumurta maskesı tarifi: Yumurta maskesi nasıl yapılır?

Sofralarımızın özelliklede kahvaltılarımızın olmazsa olmazı yumurta A, B5, B12, B2, B6, D, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, çinko, fosfor, selenyum ve folat içerir. Mucizevi bir besin olan yumurta ayrıca cilde de faydaları saymakla bitmez.Yumurta maskesi tarifi nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar…

Yumurta, dişi hayvanların ve özellikle kuşların embriyoyu korumak amacıyla yuvarlak ve oval şekilli cisimler olarak adlandırılmaktadırDünya genelinde en çok tüketilen yumurta tavuk yumurtasıdır. Yumurta içeriğinde bulunan vitamin ve minareller sayesinde sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Yumurta hakkında en çok araştırılan konular arasında en merak edileni ise yumurtanın cilde olan faydalarının ne olduğudur. Yumurtanın akının yüze faydaları neler? İşte merak edilen tüm detaylar…

YUMURTA MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yumurta maskesi tarifi;

Protein deposu olan yumurta, yüze ve cilde de iyi gelmektedir. Yumurta akı maskesi tarifi şu şekildedir; ilk önce tüm malzemeleri hazır ediniz. Ardından limon ve balı bir kâsenin içine ilave edin ve iyice çırpın. Daha sonra bu karışımı göz çevreniz hariç yüzünüze iyice sürün. Yumurta akı maskesi yüzünüzde 15 dakika bekleyecek. Ardından cildinizi bol su ile durulayınız.

YUMURTA AKI KARBONAT MASKESİ

Malzemeler:

Yumurta akı

Karbonat

Yapılışı:

Şifa deposu olan yumurta ve yemeklerde kullanmış olduğumuz karbonat ile cildinize cam gibi bir güzellik verebilirsiniz. Bunun için ilk önce yumurta akı ile karbonatı boş bir cam kâseye ilave edin.

Bu ikiliyi iyice karıştırın. Ardından temiz cildinize göz ve dudaklarınıza gelmeyecek şekilde iyice yedirin. Bu maskeyi cildinizde 10 dakika beklettikten sonra soğuk bir suyla yüzünüzü yıkayın ve kurulayın.

YUMURtA AKININ YÜZE FAYDALARI