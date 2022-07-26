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Çikolata yiyerek hastalıklardan korunabilir miyiz?

Yapılan çalışmalar, bitter çikolatanın hastalıklardan korunmaya yardımcı olduğunu gösterdi.

3 Saat Önce
2022-07-26 15:39:52
Çikolata yiyerek hastalıklardan korunabilir miyiz?

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda günde 30 gram bitter çikolata tüketilmesini tavsiye etti.

Keskin paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

“Bitter çikolatanın minimum kakao miktarı %50, ideali %70 olmalıdır.

İçinde bulunan flavanoidler sayesinde beyin kan akımını arttırır, dikkat ve hafızayı güçlendirir ve problem çözme yetisini arttırır.

Epikateşin isimli flavanoid ise uyanıklık ve mental berraklık sağlar.

Biz günümüzde endüstriyel çikolata tüketimini yoğun palm yağı, doymuş yağ ve rafine şeker nedeniyle öneremiyoruz. Fakat bitter denilen şekersiz acı-koyu çikolataların günde 30 gr tüketilmesi hastalıkları önlemede faydalıdır.

Kaynak ise 250'ten fazla eski-yeni çalışmalardır.” .

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