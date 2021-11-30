Dudak çatlaması kişinin hayat kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Çatlayan dudaklar, kuru, hassaslaşır ve acı hissetmeye hatta kanamaya dahi neden olur. Aynı zamanda dudak çatlaması estetik görüntüyü de kötü etkiler. Peki neden dudaklarımız çatlıyor? Dudak çatlaması doğal bir çözümle geçebilir mi? Bu soruların yanıtları haberimizde...



Dudaklarımız çatladığında kızarıklık, kuruma, hassaslaşma ve acı hissederiz. Çatlak dudaklar estetik görüntüyü de olumsuz etkiler. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte dudaklarımız çok çatlamaya başladı. Fakat dudakların çatlamasının tek sorumlusu soğuk havalar değil. Dudak çatlamasının birden fazla sebebi olabilir. Genel olarak vücudumuz susuz olduğunda, vücutta vitamin ve mineral eksikliği yaşandığında, soğuk, sıcak veya kuru havaya bağlı olarak, alerjiye bağlı olarak ve A vitamini fazlalığı yüzünden, burundan değil ağızdan nefes alındığında, fazla miktarda asitli yiyecek yenildiğinde, kimyasal içerikli kozmetik ürünler kullanıldığında ve kullanılan ilaçlarının yan etkileri nedeniyle dudaklarımız çatlayabilir ve bizi oldukça rahatsız edebilir.

Çikolata kokulu dudak balmı nasıl hazırlanır?

Hazırlayacağınız doğal içerikli çikolata kokulu balmla dudaklarınızı nemlendirerek çatlamalarının önüne geçebilirsiniz. Bu balmı hazırlamak için balmumu, kakao yağı, Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı, E vitamini kapsülü ve isteğe bağlı olarak kakao tozu, çikolata ve nane yağına ihtiyacınız olacak.

Başparmak büyüklüğünde kestiğiniz balmumunu küçük bir cam kasenin içerisine parçalayarak ya da rendeleyerek koyun. Daha sonra içine bir tatlı kaşığı kakao yağı ve bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı ekleyip mikrodalga fırında veya benmari usulü ocakta eritin. Çikolata kokusunu seviyor ve yoğun olmasını istiyorsanız, yarım çay kaşığı kakao tozunu bir çay kaşığı kaynar suyun içerisinde güzel bir şekilde ezip karışıma ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda balmumunu eritirken içerisine küçük bir parça çikolatayı da kırarak ilave edebilirsiniz.

Hazıladığınız karışım ılındıktan sonra içerisine E vitamini kapsülünü ekleyin ve tüm yağlar birbirine güzelce karışıp homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Sürülebilir kıvama gelene kadar içerisine yağ ilave etmeye devam edebilirsiniz. Dilerseniz karışıma, üç damla kadar nane yağı da ekleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.