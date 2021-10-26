DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gıda takviyeleri yüzünden zehirlenebilirsiniz!
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Fransız mühendis İstifa etti bisikleti ile dünyayı gezecek
Çin'den Taliban'a ‘yeniden inşa’ sözü
Kurusu Almanya'ya yaşı Rusya'ya gönderiliyor
KOBİ'lere nefes aldıracak kredi fırsatı
Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza yağdı
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği ne zaman takılacak?
Biden'dan ASEAN’a 100 milyon dolar yatırım sözü
Başkan Büyükkılıç, TBB encümen ve meclis toplantılarına katıldı
Benzine 28 kuruş zam
Sudan ordusu komutanı: Başbakan benim yanımda
Büyükşehir'den 16 milyon TL'lik 4 mahalleyi Malatya yoluna bağlayacak yol
Tataristan 'cumhurbaşkanı' sıfatından vazgeçmedi, Kremlin’den açıklama
Melikgazi Belediyesi hizmet içi eğitimlere devam ediyor

TIMETURK / GENEL / Çikolata kisti nasıl anlaşılır?

Çikolata kisti nasıl anlaşılır?

Çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Peki çikolata kisti (endometriozis) nedir? Çikolata kisti (endometriozis) vücutta hangi belirtilere neden olur? Çikolata kisti (endometriozis) tedavi edilebilir mi? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...

2 Saat Önce
2021-10-26 16:55:05
Çikolata kisti nasıl anlaşılır?

Rahimdeki astar endometrium olarak adlandırılır. Endometriozis ise rahmin astarını (endometrium) oluşturan dokuya benzer bir kitlenin rahim boşluğunun dışında büyüyen bozukluktur. Bu dokular kist haline gelebildiği ve içeriği çikolata renginde olduğu için halk arasında hastalığın adı çikolata kisti olarak bilinmektedir.

Dokunun vücutta sıklıkla tutunduğu yerler fallop tüpleri, yumurtalıklar, pelvis boşluğu, bağırsak, idrar torbasıdır. Çikolata kisti (endometriozis) tek bir yerde oluşabileceği gibi, dokunun yerleştiği birçok yerde aynı zamanda da oluşabilir.

Çikolata kisti (endometriozis) nasıl anlaşılır?

Kadınlarda görülen adet döngüsünün hormonal değişiklikleri yanlış yerleşime sahip endometriyal dokuyu etkiler ve bölgenin iltihaplanmasına ve ağrılı olmasına sebebiyet verir. Doku büyür, kalınlaşır ve parçalanır. Zaman içerisinde parçalanan doku pelviste sıkışıp kalır. Pelviste sıkışıp kalan dokular yüzünden yara ve tahriş oluşur. Ayrıca regl döneminde şiddetli ağrı ve doğurganlıkta problemler oluşur.

Çikolata kisti (endometriozis) vücutta hangi belirtiler gösterir?

Çikolata kisti (endometriozis) belirtileri kişiden kişiye değişir. Bazı kadınlarda çikolata kisti hafif semptomlara neden olur, bazılarında ise şiddetli semptomlar görülür. Ağrının şiddeti hastalığın derecesine bağlı değildir.

Çikolata kisti (endometriozis) ağrılı adet dönemleri, adet öncesinde ve adet döneminde alt karında şiddetli ağrı, adet dönemi öncesinden bir veya iki hafta öncesinde kramplar, yoğun adet kanaması, dönemler arasında kanama ve kısırlık, cinsel ilişki sonrasında ağrı, bağırsak hareketlerinde sorunlar, adet döngüsü sırasında bel ağrısı gibi belirtiler gösterir.

Fakat çikolata kisti hiçbir belirtiye neden olmadan sinsice de ilerleyebilir. Bu yüzden düzenli jinekolojik muayene şarttır.

Çikolata kisti (endometriozis) nasıl tedavi edilir?

Çikolata kistinin bilinen herhangi bir tedavisi yoktur. Fakat çikolata kistine bağlı olarak görülen semptomlar tedaviyle hafifletilebilir. Doktorunuz konservatif tedavileri önerebilir. Fakat semptomlarda bir hafifleme veya düzelme görülmezse cerrahi seçenekler de uygulanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş