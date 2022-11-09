Cihan Kolivar kimdir? Ne dedi, neden tutuklandı? Cihan Kolivar olayı nedir? Katıldığı bir televizyon programında ekmeğe zam yapılması yönünde açıklamalar yapan ardından konuşmasında ekmeğin aptalların temel gıda maddesi olarak gördüğünü açıklayan Cihan Kolivar'a sert tepkiler gelmişti. Sosyal medyadan da tepkilerin hedefinde yer alan isim geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Son gelen bilgiye göre ise Cihan Kolivar tutuklandı. Cihan Kolivar'ın kim olduğu, neden tutuklandığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cihan Kolivar kimdir? Ne dedi, neden tutuklandı? Cihan Kolivar olayı nedir? Katıldığı bir televizyon programında ekmeğe zam yapılması yönünde açıklamalar yapan ardından konuşmasında ekmeğin aptalların temel gıda maddesi olarak gördüğünü açıklayan Cihan Kolivar'a sert tepkiler gelmişti. Sosyal medyadan da tepkilerin hedefinde yer alan isim geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Son gelen bilgiye göre ise Cihan Kolivar tutuklandı. Cihan Kolivar'ın kim olduğu, neden tutuklandığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ekmeğe zam yapılması çağrısı yapan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı televizyon programında skandal ifadeler kullandı. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında sözyeldiği sözler nedeniyle soruşturma açılmıştı. Gözaltına alınan Kolivar'ın tutuklandığı bildirildi.

Cihan Kolivar ne dedi?

Cihan Kolivar ekmek üreticilerinin sorunlarını konuşmak üzere bir kanala konuşmacı olarak alındı. Cihan Kolivar açıklamasında skandal ifadeler kullandı. 7 Kasım'da yaptığı konuşmasında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" demişti. Bu açıklama sonrası Kolivar'a büyük tepkiler geldi. Programın sunucusu da Kolişvar'ın açıklamalarından rahatsız olarak Kolivar'a tepki göstermişti.

Cihan Kolivar neden tutuklandı?

Cihan Kolivar yaptığı skandal konuşmanın ardından tutuklandı. Kolivar "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Kolivar İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Kolivar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihan Kolivar olayı nedir?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde skandal açıklamalarda bulunmuştu. Kolivar tutuklandı.

Cihan Kolivar kimdir?

Cihan Kolivar 7 Nisan 1976'da Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi.

Cihan Kolivar uzun yıllar ekemk üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Fırıncılık alanında uzun yıllar çalıştı.

Ekrem Üreticileri Sendikası Başkanı olarak meslek hayatına devam eden Cihan Kolivar ekmek üreticilerinin sorunlarına dair zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Kolivar son olarak ekmeğe yeni bir zam geleceğinin altını çizdi. Kolivar ekemek tüketimi ile ilgili yaptığı skandal açıklama ile ülke gündeminde uzun süre konuşuldu.