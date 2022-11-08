Cihan Kolivar kimdir? Cihan Kolivar ne dedi, istifa etti mi? Cihan Kolivar'dan 'Aptal' açıklaması

Cihan Kolivar kimdir? Cihan Kolivar'dan 'Aptal' açıklaması | Cihan Kolivar ne dedi, istifa etti mi? Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar yaptığı skandal açıklamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ekmeğe büyük bir zam yapılması çağrısı yapan Cihan Kolivar aynı zamanda ekmek tüketen toplumları 'Aptal' olarak tanımladı. Kolivar bu açıklamaları üzerine tepkileri üzerine çekerken Cihan Kolivar'ın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Cihan Kolivar'ın önceki sosyal medya paylaşımlarında da skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Ekmepe zam geleceği iddiaları üzerine katıldığı bir televizyon programında konuşan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan sakandal tanımlama geldi. Sunucu Cijhan Kolivar'ı düzeltmek için uğraşsa da Cihan Kolivar tanımlamasından geri adım atmadı. Cihan Kolivar ekmeği aptal toplumların yiyeceği olarak tanımladı. Skandal açıklamaların ardından Cihan Kolivar'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cihan Kolivar'ın daha önce yaptığı paylaşımlarında hükümeti hedef aldığı da açık açık görülüyor.

Cihan Kolivar kimdir?

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı olan Cihan Kolivar ekmeğe zam iddialarına ilişkin katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullandı. Cihan Kolivar açıklamasında ekmeği aptal toplumların daha çok tükketiğini söyledi. Cihan Kolivar açıklamasında hükümeti de hedef aldı. Kolivar "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." dedi. Cihan Kolivar'ın daha önce yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı.

7 Nisan 1976'da Rize'nin Çayeli'de dünyaya gelen Cihan Kolivar uzun yıllar ekemk üretimi alanında faaliyet gösterdii.

Fırıncılık alanında uzun yıllar iş deneyimine sahiptir.

Ekrem Üreticileri Sendikası Başkanı olarak meslek hayatına devam eden Cihan Kolivar ekmek üreticilerinin sorunlarına dair zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Kolivar yasağa ve cezaya rağmen fırıncıların İstanbul'da ekmek fiyatına yüklü bir zam yapacağını açıkladı. Kolivar ekmeğin 7.5 TL olabileceğini seöyledi.

Cihan Kolivar'ın sosyal medya payalaşımları

Cihan Kolivar'ın skandal açıklamasından sonra kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Cihan Kolivar daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Kolivar bir paylaşımında "Biz de ekmeği 7.5 TL yapalım daha çok alır bunlar" dedi. İşte Cihan Kolivar'ın sosyal medya paylaşımları...

Cihan Kolivar ne dedi?

Kolivar ekmeğin bir aptal gıda maddesi olduğunu söyledi. Cihan Kolivar yaptığı skandal açıklamada şunları söyledi: "Ekmeği temel gıda maddesi sayıyorsunuz ama ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel maddesidir. Bu bilimsel bir şey. Ben ezberden konuşmuyorum. Bizde kişi başı tüketim 210 kilo, İsveç ve Norveç gibi ülkelerde 45-50 kilogram. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor.."

Ekmek 7.5 TL olacak

Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 liraya satılan ekmeğin fiyatının 7.5 liraya çıkabileceğini söyledi. Kolivar yaptığı açıklamada, "Aybaşını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7.5 liranın altında olmaz. Eğer bize bu elektrik ve doğal gazı vermezlerse ekmeği 7.5 lira yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.