Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu nereli ve kaç yaşında? Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun kim olduğu araştırılamaya başlandı. İşte Cihan Ekşioğlu hayatı ve biyografisi...

Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu nereli ve kaç yaşında? Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun kim olduğu araştırılamaya başlandı. İşte Cihan Ekşioğlu hayatı ve biyografisi...

Cihan Ekşioğlu kimdir?

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya gelen iş adamı Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı.

Cihan Ekşioğlu nereli?

Cihan Ekşioğlu Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğdu.

Cihan Ekşioğlu hayatı

EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.

EKBA Holding, inşaat sektöründe öncelikli olarak tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 70 yıldan fazla zamandır inşaat sektöründe tecrübesi olan EKBA Holding tarafından hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projeler hayata geçirdi.

Şirketin büyük ölçekli ve küçük ölçekli, yurtiçi ve yurtdışı merkezli projeleri aynı anda yönetecek deneyimi bulunuyor. Yurt içindekilerin yanı sıra, yurt dışında da fark yaratan büyük ölçekli inşaat projelerinde EKBA Holding imzası bulunuyor.

Bodrum'daki projelerini tamamlayan EKBA Holding, Torbalı'da, Kağıthane'de ve Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projelerine devam ediyor.

Cihan Ekşioğlu evli ve 2 çocuk sahibi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.