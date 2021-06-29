Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu hayatı ve biyografisi...

Cihan Ekşioğlu kimdir? İş insanı Cihan Ekşioğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Cihan Ekşioğlu EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. EKBA Holding ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri yürütmektedir. İşte Cihan Ekşioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Cihan Ekşioğlu kimdir? İş insanı Cihan Ekşioğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Cihan Ekşioğlu EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. EKBA Holding ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri yürütmektedir. İşte Cihan Ekşioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden bir olan EKBA Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Cihan Ekşioğlu kimdir sorusunun yanıtı...

CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

Cihan Ekşioğlu Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğdu. Cihan Ekşioğlu evli ve 2 çocuk sahibi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya gelen iş adamı Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı.

Cihan Ekşioğlu, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Cihan Ekşioğlu İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.

EKBA holding faaliyetleri

EKBA Holding, inşaat sektöründe öncelikli olarak tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 70 yıldan fazla zamandır inşaat sektöründe tecrübesi olan EKBA Holding tarafından hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projeler hayata geçirdi.

Şirketin büyük ölçekli ve küçük ölçekli, yurtiçi ve yurtdışı merkezli projeleri aynı anda yönetecek deneyimi bulunuyor. Yurt içindekilerin yanı sıra, yurt dışında da fark yaratan büyük ölçekli inşaat projelerinde EKBA Holding imzası bulunuyor.

Bodrum'daki projelerini tamamlayan EKBA Holding, Torbalı'da, Kağıthane'de ve Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projelerine devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.