Çiğnedikten sonra karanfil yutulabilir mi?

Karanfil Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarındandır. Yemeklere lezzet katar ve hastalıkların tedavisinde kullanılır. Peki karanfil nedir? Karanfilin vücudumuza ne gibi bir faydası var? Karanfil çiğnenebilir mi? Karanfili yutmak doğru mu? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Karanfil dört mevsim yeşil kalabilen Syzygium aromatixum ağacından elde edilir. Boy uzunluğu bir veya iki santim olunca hasat edilir. Karanfilin tomurcukları irili ufaklı çivilere benzer. Siyah renk ve güzel bir kokuya sahiptir. Acımsı ve ekşi bir tadı vardır. Yüzyıllardır şifa için kullanılan karanfil insan sağlığına birçok fayda sağlar.

Karanfilin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Karanfil lif, vitamin ve mineral içerir. Sindirimin kolaylaşmasını sağlar, kabızlığı önler ve sindirimin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. İçerisinde bulunan C vitamini bağışıklık sisteminini güçlendirir, K vitamini ise kan pıhtılaşması için önemlidir. Karanfilin içerisinde bulunan bileşenler kansere karşı korunmaya yardımcı olur. Antimikrobiyal özelliklere sahip karanfil bakteri gibi mikroorganizmaların büyümesini durdurmaya yardımcı olur. Antibakteriyel özelliği sayesinde ağız kokusu, iltihabı gibi ağız rahatsızlıklarına fayda sağlar. Karanfil, doğal bir antioksidan vazifesi gören öjenol adı verilen bir bileşen içermektedir. Bu bileşen karaciğer sağlığı için yararlıdır. Karanfil, kan şekerini kontrol altına almaya da destek olur. Yapılan bazı araştırmalar karanfilin mide ülserinin tedavisine yardımcı olabileceğini de göstermektedir.

Karanfil çiğnenebilir mi?

Karanfilin antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ağızda bulunan kötü kokuları azaltmanın yanı sıra yemeklerden sonra sindirimin kolay bir şekilde gerçekleşmesini de sağlar. Bu sayede karanfili çiğnemek ve aromasını almak sağlık açısından oldukça önemlidir. Fakat karanfili .iğnedikten sonra asla yutmamak gerekir. Çiğnenen karanfil çöpe atılmalıdır.

Karanfil yağının ne gibi bir faydası var?

Karanfil yağı, karanfil bitkisi olan Syzygium aromaticum'dan elde edilmektedir. Bu yağ, doğal bir anestezik olan eugenol bileşeni içermektedir. Bu bileşen diş ağrısını hafifletmek ve uyuşturmak için de kullanılır. Karanfil yağı akne ve ciltteki kronik kaşıntıyı da azaltmaktadır.

Karanfil çayı nasıl hazırlanır?

Bir su bardağı suyu kaynatın ve içerisine 7-8 adet karanfil ilave edin. Bir süre bekledikten ve çayı süzdükten sonra çayınızın içerisine bal veya tarçın ilave edin. Bu çayı her gün veya sık sık içmek önerilmez. Ayrıca içmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.