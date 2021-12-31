Ciğer otu öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Hodangiller ailesine ait olan ciğer otu, bilim dünyasında 'pulmonaria officinalis' olarak tanınıyor. Ciğer otu vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Peki ciğer otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Ciğer otu nerede bulunuyor? Ciğer otu nasıl kullanılmalı? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...



Hodangiller ailesine ait olan ciğer otu, ismini yapraklarının görüntüsünün ciğere benzetilmesinden almaktadır. Bilim dünyasında 'pulmonaria officinalis" olarak tanınan ciğer otu, halk arasında üşne olarak da biliniyor.

Çok yıllık bir bitki olan ciğer otu, çok eski zamanlardan beri tedavi için olarak kullanılmaktadır. Mor-kırmızı tonlarında çiçeklere sahip olan ciğer otu çok güzel bir görüntüye sahip olduğu için süs bitkisi olarak kullanılıyor. Nisan-mayıs aylarında çiçek açan ciğer otu, dik ve tüylü gövdeye, mor-kırmızı renkli dikkat çekici çiçeklere ve ciğere benzeyen benekli yapraklara sahip.

Ciğer otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Ciğer otu çok eski zamanlardan beri öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. Geçmek bilmeyen öksürüğü hızlı bir şekilde kesme konusunda oldukça başarılıdır. Ayrıca göğsün yumuşamasını da sağlar. Bu özellikleri sayesinde boğaz ağrılarının hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Akciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor, verem gibi var olan akciğer temelli rahatsızlıkların da iyileşme sürecine destek oluyor.

Vücutta oluşan iltihaplı bölgelerin hızlı bir şekilde kurumasını ve iyileşmesini sağlar. Mide ve bağırsağın sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesine yardımcı olur. Bu etkisi sayesinde hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi problemlere çözüm olur. Bağırsakların çalışmasını destekleyerek kabızlığı ortadan kaldırır. Antiseptik özelliğe sahip olduğu için mikrop öldürücü bir etki oluşturur, açık yaraların hızlı ve sağlıklı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca ciğer otu, doğal bir idrar söktürücüdür.

Ciğer otu nerede bulunur?

Ciğer otunu aktarlardan ve doğal ürünler satan online satış sitelerinden temin edebilirsiniz.

Ciğer otu nasıl kullanılmalı?

Ciğer otunu çay olarak tüketebilirsiniz. Bir su bardağı suyu kaynatın. Daha sonra kenara alın ve içerisine bir çorba kaşığı ciğer otu ekleyin. Bu şekilde yaklaşık yirmi dakika demlenmesini sağlayın. Daha sonra süzdürün ve afiyetle tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.